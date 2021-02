Hannover/Langenhagen

Die Leitung der Paracelsus-Klinik in Langenhagen hat am Sonntag die Berufsfeuerwehr Hannover um Unterstützung gebeten – das Krankenhaus am Silbersee konnte die Sauerstoffversorgung mehrerer Patienten nicht mehr gewährleisten. „Der Engpass entstand wohl durch eine technische Panne“, sagte Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe.

Nach HAZ-Informationen soll es ein Leck in der Sauerstoffversorgung der Klinik gegeben haben. Covid-19-Patienten seien aber nicht betroffen gewesen. Die Paracelsus-Klinik lehnte eine Stellungnahme am Abend ab.

Zehn bis zwölf Patienten sollten verlegt werden

Die Paracelsus-Klinik hatte bereits zwei Betroffene in andere Kliniken verlegt. Die Feuerwehr sollte zehn bis zwölf weitere Patienten wegen des Problems mit der Sauerstoffversorgung verlegen. Nach der Prüfung der Lage vor Ort durch den Leitenden Notarzt lehnte die Feuerwehr dies allerdings ab. „Die Lage in anderen Kliniken ist bekanntermaßen ebenfalls angespannt“, sagte Hoppe. Durch die Witterungslage sei eine Verlegung dieser Größenordnung zudem nicht unproblematisch.

Die Feuerwehr fand einen anderen Lösungsweg. Die Einsatzkräfte stellten einen Gerätewagen an der Klinik in Langenhagen bereit, der größere Mengen Sauerstoff an Bord hat. „Wir haben eine Firma gefunden, die zugesagt hat, noch am Abend neuen Sauerstoff nach Langenhagen liefern zu können“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Polizei werde den Transporter mit Blaulicht nach Langenhagen eskortieren. „Bei derartigen Witterungsverhältnissen müssen Gefahrguttransporte grundsätzlich von der Polizei begleitet werden“, sagte Hoppe. Wie genau es zu dem Leck in der Sauerstoffversorgung der Klinik gekommen ist, ist bislang völlig unklar.

Von Tobias Morchner