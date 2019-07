Langenhagen

Basteln, Werkeln und Spielen: Auch in diesem Jahr bietet das Abenteuerland Langenhagen wieder eine Ferienbetreuung an – und es sind noch Plätze frei. Von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, sind Kinder von sieben bis 14 Jahren auf dem Gelände am Silbersee willkommen. Das Programm beginnt jeweils um 8.30 Uhr und endet um 15.30 Uhr. Die Kinder können aber bereits um 8 Uhr von den Eltern gebracht werden. Eine Betreuung ist bis 16 Uhr möglich. Am Freitag können die Teilnehmer sogar bis 19 Uhr auf dem Areal spielen.

Für die Woche planen die Organisatoren neben Spiel und Spaß auf dem Gelände zwei Ausflüge sowie einen Besuch bei der DLRG. „Bei geeignetem Wetter toben wir im und am Silbersee“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Teilnehmer kochen gemeinsam am offenen Feuer oder auf dem Grill. Bei den Ausflügen gibt es für die Kinder Lunchpakete.

Die Ferienwoche kostet inklusive aller Fahrtkosten, Eintritte, Verpflegung und Getränken 100 Euro pro Kind. Anmeldungen nimmt das Abenteuerland Langenhagen über die Homepage www.abenteuerland-langenhagen.de entgegen. Dort finden Interessierte das Anmeldeformular. Rückfragen beantworten die Organisatoren per E-Mail an info@abenteuerland-langenhagen.de.

Jeden Freitag und Sonnabend kostenlose Betreuung

Jeden Freitag und Sonnabend können Kinder zudem kostenlos im Abenteuerland spielen. Das Gelände hat deshalb freitags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sind Betreuer vor Ort und beaufsichtigen die Kinder.

Von Julia Gödde-Polley