Schulenburg

Die Ortsfeuerwehren Engelbostel, Langenhagen und Schulenburg sind am Sonntagvormittag zu einem Einsatz an die Eibenstraße ausgerückt. Nach Auskunft von Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert ging der Alarm um 11.03 Uhr ein. Nach dem Stichwort „B2“ sollte es in einem Haus einen sogenannten Mittelbrand geben.

Hausbewohner löschen mit dem Gartenschlauch

Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Offenbar hatten Anwohner Brandgeruch und Rauch bei ihren Nachbarn wahrgenommen, nachdem diese den Kamin befeuert hatten, und den Notruf gewählt. Tatsächlich drohte das Feuer in einem Kellerraum auf weitere dort lagernde Möbel und Gegenstände überzugreifen. Den Bewohnern gelang es jedoch, mit einem Gartenschlauch den Brand selbst zu löschen.

Zwar seien der Keller und die weiteren Geschosse leicht verqualmt gewesen. Doch das Problem behob ein Trupp unter Atemschutz rasch mit einem Belüfter. Der betroffene Raum in dem Haus wurde anschließend mit der Wärmebildkamera auf etwaige Brandnester hin kontrolliert. Ein Schornsteinfeger untersuchte zudem die Kaminanlage. Unter der Leitung des stellvertretenden Schulenburger Ortsbrandmeisters Pascal Stich waren gut 40 Ehrenamtliche mit diversen Fahrzeugen, darunter der Drehleiter aus Langenhagen, im Einsatz.

In dem eng bebauten Areal muss die Feuerwehr lange Schlauchleitungen zu dem betroffenen Haus legen. Quelle: Sven Warnecke

Bommert : Nachbarn haben absolut richtig reagiert

Problematischer sei indes der Brandort in dem eng bebauten Wohngebiet selbst gewesen. Laut Bommert hätten schwere Fahrzeuge überhaupt keine Chance gehabt, näher an das Gebäude heranzufahren. Aus diesen Grund rückte die Feuerwehr gleich von mehreren Seiten an und verlegte Schlauchleitungen zu dem betroffenen Haus. Bommert betonte aber auch, dass die Nachbarn, die den Qualm bemerkt hatten, richtig reagiert hätten.

Wasser tropft in Kaltenweide durch die Decke

Bereits am Sonnabend ist die Ortsfeuerwehr Kaltenweide wegen eines Wasserschadens zu einem Haus an die Kananoher Straße gerufen worden. Der Alarm ging um 3.38 Uhr ein. Danach sollte in dem Gebäude bereits das Wasser durch die Decke in die darunterliegende Wohnung tropfen, heißt es von den Einsatzkräften. Als dann aber die Ehrenamtlichen vor Ort eintrafen, hatten die Bewohner bereits das Wasser abgedreht, sodass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

Von Sven Warnecke