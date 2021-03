Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Dienstag um 10.50 Uhr zum Wollgrasweg alarmiert worden. Zuvor hatten Anwohner über den Notruf gemeldet, dass eine Öllache über eine Regengosse in den Abwasserkanal zu laufen drohe, berichtete Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky. Die zehn angerückten Einsatzkräfte streuten unter Leitung von Tobias Seifert die Fläche mit Bindemittel ab. Anschließend sei die Einsatzstelle an den Betriebshof Langenhagen übergeben worden.

Zur Beseitigung der Öllache wurde Bindemittel eingesetzt. Quelle: Felix Dankowsky (Feuerwehr)

Nur eine halbe Stunde später wurde die Feuerwehr Kaltenweide erneut alarmiert. Auf der anderen Seite des Dorfes drohten an der Straße Am Brambusch Ölflecken durch den einsetzenden Regen in einen nahen Straßenablauf zu fließen. Um das zu verhindern, wurde ebenfalls Bindemittel eingesetzt.

Von Sven Warnecke