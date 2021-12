Langenhagen/Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Donnerstag um 0.28 Uhr zu einem Haus nach Kiebitzkrug ausgerückt. Dort war der Anwohner in den eigenen vier Wänden gestürzt und konnte selbst nicht mehr aufstehen. Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür auf und übergaben den Verletzten an den Rettungsdienst.

Nur einige Stunden später gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Langenhagen wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Gebäude am Marktplatz gerufen. Offenbar hatte die Technik aber wegen eines Defekts versehentlich ausgelöst. Anders hatte es am Mittwoch gegen 15 Uhr in einer Einrichtung am Rohdehof ausgesehen. Dort brannte ein Papierkorb. Mitarbeiter konnten die Flammen aber noch vor den Eintreffen der Ehrenamtlichen löschen. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich abschließend mit der Wärmebildkamera.

Von Sven Warnecke