Godshorn

„Dienst ist Dienst – und Schnaps ist Schnaps“ lautet ein umgangssprachliches Sprichwort. Das haben am Sonnabend, 19. Juni, auch die Feuerwehrleute aus Godshorn feststellen müssen. Um 21.32 Uhr wurden die Ehrenamtlichen wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen – das Fußball-EM-Spiel zwischen Spanien und Polen verpassten sie somit.

Die Feuerwehr rückte zu einem Gewerbebetrieb an die Hessenstraße aus. Dort hatte ein auf dem Dach eines mehrgeschossigen Bürogebäudes installierter Brandmelder Alarm geschlagen, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Hasse.

Feuerwehrleute verpassen EM-Spiel

Einsatzleiter Stephan Bommert ließ daraufhin den Angriffstrupp zur Erkundung vorgehen. „Umgehend konnte der Trupp die Rückmeldung geben, dass auf der Dachfläche Brandgeruch wahrnehmbar war“, berichtet Hasse. Die Ehrenamtlichen entdeckten schließlich in einem Technikraum mithilfe einer Wärmebildkamera einen Kabelbrand in einem Verteilerschrank. „Mit CO2-Löschern wurde dieser geflutet“, so Hasse.

Glück für die Feuerwehrleute: Den 4:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal konnten sie noch vor dem Einsatz sehen.

Von Sven Warnecke