Kein Desinfektionsmittel und keine Gesichtsmasken: Mit Hinweisschildern versucht die DRK-Sozialstation in Langenhagen, ihre Fahrzeuge in Zeiten der Corona-Pandemie vor Einbrechern zu schützen. Ein Pflegedienst in der Wedemark sieht diese Notwendigkeit aktuell nicht, hat aber die Mitarbeiter angewiesen, ihre Gewohnheiten anzupassen.