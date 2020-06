Krähenwinkel/Langenhagen

Die erste Meldung bei der Alarmierung der Feuerwehr am Dienstag um 10.34 Uhr lautete „dunkler Rauch quillt aus Wohnung“ an der Eichstraße. Sofort setzten sich gut 25 Kräfte unter Leitung von Katharina Warda aus Krähenwinkel und Kaltenweide mit sechs Fahrzeugen in Marsch, berichtet nach dem Einsatz Langenhagens Feuerwehrsprecher Stephan Bommert.

Den Feuerwehrleuten gelang es rasch, die Flammen in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu ersticken. Verletzt wurde niemand. „Beim Eintreffen konnte die Lagemeldung bestätigt werden: dunkel gefärbter Rauch quoll aus einer Wohnung“, teilte Bommert später mit. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Wohnungstür und konnte „einen überschaubaren Brandherd in einem der Räume ausmachen“. Unter Einsatz weniger Liter Wasser sei das Feuer gelöscht worden. Über die Ursache konnte Bommert keine Angaben machen.

Feuerwehrleute setzen Rauchvorhang ein

Die Einsatzkräfte hatten indes vor dem Öffnen der Wohnungseingangstür einen sogenannten Rauchvorhang gesetzt, berichtete Bommert am Dienstag weiter. Dieser soll ausschließen, das Qualm in das Treppenhaus und so in andere Wohnungen ziehen kann. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Wohnung belüftet. Dank des schnellen Meldens und des gezielten Löschens sei ein fulminanter Wohnungsbrand verhindert worden, heißt es vom Feuerwehrsprecher weiter. Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Karton brennt auf einem Vordach

Schnell ging es auch bei einem Brandeinsatz am Montag gegen 22 Uhr in Langenhagen. Die Feuerwehr war um 21.51 Uhr an die Walsroder Straße gerufen worden. Dort sollte ein Vordach in Brand stehen. Doch als die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, hatten aufmerksame Anwohner bereits die Flammen gelöscht. Diese loderten zuvor aus einem Karton, der aus bisher unbekannten Gründen auf dem Vordach stand und in Brand geraten war.

Von Sven Warnecke