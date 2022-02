Kaltenweide/Krähenwinkel

Die Pläne für den neuen gemeinsamen Feuerwehrstandort Kaltenweide/Krähenwinkel werden nicht abgespeckt: Wie schon im Feuerschutzausschuss stimmte jetzt auch im Rat der Stadt Langenhagen eine Mehrheit der Mitglieder dafür, das Gesamtkostenvolumen auf rund 18,76 Millionen Euro zu erhöhen. Gebaut wird auf der Dreiecksfläche an der Einmündung Walsroder/Wagenzeller Straße im Standard Energieeffizienz 40 (KfW 40). Falls es dann die Möglichkeit geben sollte, für den Neubau des Feuerwehrhauses Fördermittel zu beantragen, soll die Stadt diese auch in Anspruch nehmen.

Niemand stellt die Sinnhaftigkeit des Neubaus in Frage

Die prognostizierten Kosten für den gemeinsamen Feuerwehrstandort waren in den vergangenen Monaten in die Höhe gegangen. Dies lag einerseits an den allgemein stark steigenden Kosten im Bausektor, andererseits aber auch an zusätzlichen technischen Anforderungen und Nutzerwünschen. Auf der anderen Seite der Medaille hatte der Bund im Januar sein Förderprogramm für energiesparende Neubauten gestoppt, wodurch der Stadt 1,4 Millionen Euro entgehen. Dass sie das Feuerwehrhaus nun doch energiesparend im KfW-40-Standard bauen möchte, kostet die Stadt knapp 610.000 Euro mehr.

So soll das neue Feuerwehrhaus später einmal aussehen – ein Blick in den Innenhof. Quelle: struhkarchitekten BDA

Dass der neue Feuerwehrstandort nötig ist, daran zweifelte keiner der Redner im Rat. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Domenic Veltrup verwies auf die zu kleine Feuerwache in Kaltenweide. Zudem benötige man dort mehr Platz für die Grundschule. Der Preis sei sicherlich sehr hoch, „aber es ist nicht mehr sinnvoll, darüber jetzt noch zu diskutieren“. Ähnlich äußerte sich Mark Borower (AfD): Jede weitere Verzögerung bedeute nur noch höhere Kosten. „Und es gibt kein realistisches Einsparpotenzial.“

Grüne finden keine Mehrheit für Einsparvorschläge

Das sah Grünen-Fraktionschef Wilhelm Zabel anders. Zwar stehe man ebenfalls voll hinter der Notwendigkeit der neuen Feuerwache. Die Frage, ob sich etwas einsparen oder verzögern lasse, müsse man jedoch stellen angesichts der rund 600 Millionen Euro schweren Investitionen der Stadt in den nächsten Jahren. Er griff die denkbaren Kostenreduzierungen auf, die die Verwaltung angeführt hatte. So könne die Feuerwehr ihren alten Übungsturm vorerst weiter nutzen, zudem könnten auch die Lagerbereiche für die Stadt- und die Stadtkinderfeuerwehr einerseits und der DLRG-Stellplatz andererseits am bisherigen Ort verbleiben. Reduziere man den Neubau entsprechend, so spare das rund 578.000 Euro. „Das wird die Schlagkraft der beiden Wehren in keiner Weise beeinträchtigen“, so Zabel.

Genügend Unterstützer fanden die Grünen dafür jedoch nicht. Stattdessen beschloss der Rat mehrheitlich den Kostenrahmen von 18,76 Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus im Norden Langenhagens.

Von Frank Walter