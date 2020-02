Langenhagen

Das Figurentheater Die Complizen gastiert gleich an zwei Tagen im Haus der Jugend in Langenhagen. Mit im Gepäck hat das Ensemble das Schaf Charlotte und seine Freunde. Das Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuchbestseller von Anu Stohner und Henrike Wilson wird am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Februar, jeweils um 15.30 Uhr aufgeführt.

In dem Stück geht es um das recht eigenwillige Schaf Charlotte. Auch bei der Wahl seiner Freunde lässt es sich nicht hineinreden. Gibt es denn auch etwas Schöneres, als mit Eduard dem Schwein in der Modderpampe zu tollen? Vielleicht Kopfdrücken mit Kunibert dem Stier. Doch dann verschwinden zwei Schäfchen – und Schäferhund Charly sieht und hört nicht mehr so gut. Und nun? Findet Charlotte die Schäfchen? Können die Freunde helfen? Was sagen die Alten dazu?

Die Veranstaltungen ist für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie geeignet. Der Eintritt kostet pro Person 5 Euro. Die Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 3. Februar, ausschließlich in der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend, Langenforther Platz.

Die Öffnungszeiten sind montags von 7.30 bis 18 Uhr – in den Ferien von 9 bis 18 Uhr – , dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist nicht möglich.

Von Sven Warnecke