Hannover

Qualität kostet. Seien es nun Weine aus handgelesenen Trauben, alte Tomatensorten, die noch auf Erde gezüchtet werden oder eben hochwertiges Fleisch. Das ist auch dem „Mercado Beef & Bar“ in Langenhagen anzumerken. Wir essen beim ersten Besuch zu zweit, nur Hauptgang und Dessert, ich lasse mir ein Glas Wein empfehlen, wir trinken zwei Flaschen Wasser und bitten lediglich um Räuberteller für unsere Kinder. Die Rechnung macht am Ende rund 140 Euro aus. Allein unsere beiden Steaks kommen auf jeweils rund 40 Euro. Die Beilagen (sofern es keine Ofenkartoffel sein soll) müssen hinzuaddiert werden. Wer nicht ein argentinisches Steak (ab 26,90 Euro) oder Burger (mit Wagyu-Patty 22,90 Euro) bestellt, ist mit seinem Hauptgang schnell bei 50 Euro angelangt – nach oben ist noch sehr viel mehr Luft.

Landesweit einzige Lizenz für japanisches Wagyu-Fleisch

Das Lokal wirbt sehr aktiv damit, dass es das einzige Restaurant in Niedersachsen ist, dass eine Lizenz für japanisches Wagyu-Fleisch hat, besser unter dem Namen Kobe-Beef bekannt. Vom nussigen Aroma und dem zarten, saftigen Mundgefühl ist die Spezialität (ohne dass ich sie hier gegessen hätte) eine Benchmark, was vor allem mit der Unmenge an intramuskulärem Fett zu tun hat, das die Tiere einlagern. Das ist einerseits genetische Veranlagung der Wagyu-Rinder, andererseits – je nach Züchter – auf strikte Stallhaltung und Intensivmast zurückzuführen. Kein Rind lagert auf natürlichem Weg über 50 Prozent Fett in seinem Gewebe ein. Das sollte man wissen, bevor man in die Tasche greift. Die Kosten belaufen sich hier auf 59 bis 65 Euro für 50 Gramm Rücken oder Filet. Die geringe Menge wäre aufgrund der hohen Nährdichte des Fleischs ausreichend.

Das Markenzeichen ist eingelagertes Fett: Im Quelle: Samantha Franson

Fachfrage: Filet oder Rückensteak?

Wir probieren bei unseren beiden Besuchen stattdessen aber ein trockengereiftes Rib Eye von der Deutschen Färse (200 Gramm für 35,80 Euro), ein Strip Loin vom Nebraska Beef (200 Gramm für 43,80 Euro) sowie ein Filetsteak vom Angus- oder Herefordrind (200 Gramm für 32 Euro). Letzteres ist nicht wie gewünscht medium-rare sondern rare gegrillt, also blutig, der Geschmack der Röstaromen ist im Vordergrund. Verwunderlich ist, dass mir der Servicemitarbeiter bei der Bestellung des Strip Loin erklärt, dass es sich dabei um ein Teil des Filets handele. Was nicht stimmt. Es ist ein Rückensteak. Ich esse das Fleisch und sage der Servicekraft, dass mich das Filet eher an ein Rumpsteak erinnert hätte, woraufhin der Mann beim Küchenchef nachhakt und felsenfest erklärt, dass es ein Filetsteak gewesen sei. Erst „Patron“ Fabian Gugler (wie er sich selbst im Internetauftritt des Lokals bezeichnet) schafft Klarheit: Das Strip Loin sei natürlich aus dem Rücken. Für den Fehler nimmt er später den Cheesecake (8,90 Euro) von der Rechnung.

Im Kühlschrank lagern die hochwertigen Fleischstücke. Quelle: Samantha Franson

Als Beilagen (je 5,50 Euro) probieren wir guten grünen Spargel, der ebenso eine ordentliche Qualität hat wie Speckbohnen oder die Maiskolben. Das Kräuterbrot ist von Butter durchtränkt, aber gut. Die Fritten sind hochwertige Fertigware. Das Trüffelpüree ist geschmacklich in Ordnung, hat allerdings eine sehr cremig-kleistrige Konsistenz, die gerne entsteht, wenn man den Kartoffeln mit Mixer oder Mixstab zu Leibe rückt und nicht mit Kartoffelpresse und Schneebesen arbeitet.

Reklamation beim Spinat

Nicht akzeptabel ist der Spinat, der so sandig serviert wird, dass ich reklamiere. Offensichtlich wurde das Blattgemüse nicht oder nicht sorgsam genug gewaschen. Die Beilage wird sofort ausgetauscht und auch in diesem Fall von der Rechnung genommen. Trotz dieses Ausreißers ein Arrangement an Beilagen, das mit der ordentlichen Fleischqualität mithalten kann.

Nicht zufrieden mit Soßen und Dips

Nicht zufrieden bin ich durchweg mit den Soßen und Dips (je 3,50 Euro). Die Portweinsoße ist tiefdunkel, mit leichtem Ölfilm an der Oberfläche, schmeckt aber vorwiegend säuerlich-stechend nach Alkohol und Bitternoten und mediterranen Kräutern. Die Kräuterbutter wirkt profillos, und die Sauce Béarnaise könnte Fertigware sein, die in der Küche nachbearbeitet wurde. Dabei erklärt man mir bei zwei Nachfragen, dass alle Soßen und Buttersorten hausgemacht seien.

Allerhand nette Dekoelemente: Das Ambiente im „Mercado Beef & Bar“ ist ansprechend. Quelle: Samantha Franson

Das Ambiente ist sauber und hat individuellen Charakter, mit allerhand netten Dekoelementen. Der Service ist über weite Strecken höflich und aufmerksam. Alles bricht sich im „Mercado“ ein wenig an den Preisen: Wer Ferraris verkaufen will, sollte auch ein entsprechendes Rundumpaket dazu bieten.

Fazit

Das „Mercado Beef & Bar“ ist ein gutes Steakhouse, das gehobene Preisniveau will aber nicht so recht zu der Menge an Kritikpunkten passen. Gesamt 7/10 (Küche 6, Service 7, Ambiente 8)

Kontakt

„Mercado Beef & Bar“

Marktplatz 7

30853 Langenhagen

Internet: www.mercado-beef.de

Mail: info@mercado-beef.de

Telefon: (0511) 64 66 30 97

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 17 bis 21.30 Uhr, sonnabends 14 bis 21.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner