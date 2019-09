Langenhagen

Möglichst lange mobil bleiben: Das ist der Wunsch vieler Senioren. Damit dieser auch in Erfüllung geht, können Menschen ab 65 Jahren an einem Kurs der Landesverkehrswacht teilnehmen. Mit dem Programm „Fit im Auto“ unterstützt sie die Senioren seit 2015 dabei. Für den Termin in Langenhagen am Dienstag, 8. Oktober, sind noch Plätze frei. Das Seminar wird von 9 bis 14 Uhr im Rathaus, Marktplatz 1, angeboten.

Ist der Blinker gesetzt?

Ist der Blinker gesetzt? Das Tempo angepasst? Und stimmt der Reifendruck? Bei der Veranstaltung erwartet die Teilnehmer eine Mischung aus etwas Theorie und viel Praxis hinterm Steuer. Die Senioren erfahren Wissenswertes zu technischen Neuerungen und Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. Außerdem bekommen sie Tipps für schwierige Verkehrssituationen.

Senioren trainieren Slalomfahrt

Auf dem Übungsplatz trainieren die Senioren später dann zunächst mit dem eigenen Auto das Bremsen, Einparken, Wenden sowie Rangieren und testen ihre Reaktionsfähigkeit bei einer Slalomfahrt. Ein Fahrlehrer korrigiert anschließend im Straßenverkehr kleine Fehler, die sich mit den Jahren eingeschlichen haben könnten.

Das Seminar kostet 30 Euro. Anmeldungen nimmt Helga Kunath unter Telefon (05109) 513947 oder per E-Mail an kunath.ronnenberg@t-online.de entgegen. Informationen gibt es im Internet auf www.fit-im-auto.de.

Von Katerina Jarolim-Vormeier