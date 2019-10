Godshorn

Seit fast einem Jahr treffen Langenhagener, die ins Baumhaus Rodizio kommen, auf einen alten Bekannten in neuem Ambiente: Denn mit Horst-Michael Stein agiert ein Urgestein der Stadt als Betriebsleiter in dem markanten Restaurant mitten im Godshorner Gewerbegebiet. „Viele freuen sich, wenn sie mich sehen“, sagt Stein, der von 2003 bis 2010 die Gastwirtschaft Zur Post in Engelbostel betrieb und zudem als Pächter der SCL-Gaststätte an der Leibnizstraße die Sportfreunde beköstigte.

Später gründete der gebürtige Langenhagener sein Unternehmen Steinzeit, ehe es ihn zu Rodizio verschlug und er der Event-Gastronomie treu bleiben konnte. Denn seit vier Jahren funktioniert das Konzept von Frederick Schäfer, an den hölzernen Tischen große Fleischspieße tranchieren zu lassen. „Das kommt richtig gut an“, hat Stein festgestellt – dessen Berührungspunkte zu vielen Langenhagenern schon Jahrzehnte zurückreichen. Immerhin besaßen seine Eltern ein Autohaus und Stein besuchte nach der Hermann-Löns-Schule die Robert-Koch-Realschule.

„Daraus und aus meiner Arbeit hat sich ein Netzwerk entwickelt, das bis heute besteht“, sagt er. Dieses umfasst auch den Wirtschaftklub, wie sich jetzt beim Businessfrühstück zeigte. Gut 70 Gäste konnten Schäfer und Stein begrüßen, und trotz aller Verbundenheit und guter Bekanntschaft ließ sich auch an diesem Morgen nicht aufklären, woher Steins Spitzname „Hoschek“ stammt. Ob aus Zeiten von Fußball und Handball oder vielleicht als Verkleinerungsform von Horst – alles sei möglich, sagt der Langenhagener.

Rodizio-Saison beginnt im Herbst

Seinen Angaben zufolge beginnt jetzt in dem über Jahre leer stehenden markanten Haus die Saison: „Bei uns gibt es viel Fleisch, das ist im Sommer nicht so gefragt“, sagt Stein. Deshalb nutzten auch die umliegenden Betriebe das Restaurant eher weniger für den Mittagstisch als vielmehr für Firmen- oder Weihnachtsfeiern. Privatkunden indes buchten die Räume für Hochzeiten oder Geburtstage, und längst sei die vom einstigen Unternehmensgründer so forcierte und geforderte Anbindung an die Landesstraße kein Thema mehr. „Wer zu uns kommt, informiert sich und reserviert einen Tisch, wir leben nicht von der Laufkundschaft“, sagt Stein.

Kritisch indes sieht er, dass vor allem an den Wochenenden abends keine Busse mehr fahren: „Wir beschäftigen beispielsweise 13 feste Mitarbeiter und stocken bei Bedarf auf“, sagt der Gastronom. Doch mitunter lasse sich wegen des fehlenden öffentlichen Nahverkehrs kein Personal finden, weil die Beschäftigten – und auch die Gäste – keinen Anschluss zum S-Bahnhof bekämen. Hoffnung auf eine schnelle Lösung kann auch Bürgermeister Mirko Heuer dem Unternehmer Schäfer und dem Betriebsleiter Stein nicht machen: „Zum einen benötigen wir erst einmal die Information, dass die Busse abends fahren sollten“, sagt er auf Anfrage. Zum anderen müsse dann die Region zustimmen.

Unternehmer reden über Klimaschutz und die junge Generation Wie praktizieren Firmen den Umweltschutz? Nach welchen Kriterien richtet die junge Generation ihr Leben aus – und wie müssen Unternehmen darauf reagieren? Was bedeutet „new-work“ im Allgemeinen und für Betriebe im Besonderen? Über diese Fragen wollen die Mitglieder des Wirtschaftsklubs beim nächsten Businessfrühstück am Donnerstag, 7. November, sprechen, wie Moderator Olaf Krause ankündigt. „Jeder Einzelne hat eine Position dazu, und jeder lebt sie auch aus“, begründet er das Abweichen vom sonst üblichen Format. „Es geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern darum, voneinander zu lernen und sich für diese Themen zu sensibilisieren.“ Jeder könne die Welt ein klein wenig besser machen, und diese Welt beginne weder in Schweden noch in New York, sondern vor der eigenen Haustür.

Von Antje Bismark