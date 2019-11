Hannover

Die Bundespolizeidirektion Hannover intensiviert ab sofort die Einreisekontrollen an allen Flughäfen in ihrem Zuständigkeitsbereich – dazu gehört auch der Airport Langenhagen. Am Freitag verkündeten die Ermittler ihre Pläne zu „verstärkten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an den deutschen Binnengrenzen“. Betroffen ist aber nicht nur der Flugverkehr innerhalb des Schengen-Raums, sondern im Fall von Niedersachsen auch das Grenzgebiet hin zu den Niederlanden sowie den Seehafen Bremerhaven.

Betroffene werden sofort zurückgewiesen

„Wir setzen damit die Maßgabe des Bundesinnenministeriums um“, sagt Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. Innenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte die verstärkten Kontrollen angekündigt, nachdem der in den Libanon abgeschobene Chef des kriminellen Miri-Clans erst kürzlich trotz Wiedereinreisesperre in Bremen aufgetaucht war. Gerbert: „Die Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Weiteres.“ Werden Menschen mit Wiedereinreisesperre aufgegriffen, sollen sie umgehend zurückgewiesen werden. „Weigert sich die Person, kommt sie in Haft“, sagt Gerbert.

Bislang waren Passkontrollen nur bei Maschinen von außerhalb des Schengen-Raums der Fall. Doch nun müssen Reisende auch bei Flügen beispielsweise aus Athen oder Barcelona mit Kontrollen in Hannover rechnen. „Wir werden Stichproben durchführen“, sagt Gerbert. Demnach betrachte die Bundespolizei vorrangig Flugverbindungen, über die es bereits entsprechende Informationen gebe – und auch nicht jeder Passagier müsse seinen Ausweis vorzeigen.

Längere Wartezeit nach der Landung

Neben Langenhagen gelten die Regeln auch an den Flughäfen Hamburg und Bremen, die in die Zuständigkeit der Bundespolizeidirektion Hannover fallen. Die Beamten an den drei Airports werden von der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit unterstützt. Gerbert schätzt, dass künftig mit fünf bis zehn Minuten Wartezeit zu rechnen ist. Auf den Bahnstrecken beziehungsweise Straßen zwischen Niedersachsen und den Niederlanden sowie in Bremerhaven hingegen muss das normale Personal die Mehrarbeit leisten.

Von Peer Hellerling