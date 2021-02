Hannover

116 Geflüchtete werden am Mittwoch, 17. Februar, von der griechischen Insel Lesbos mit dem Flugzeug nach Hannover geholt. Das bestätigte das niedersächsische Innenministerium der HAZ auf Nachfrage. Die Passagiere gehören zum Kreis der bereits in Griechenland als schutzbedürftig Anerkannten. „Im Anschluss werden sie in der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen untergebracht, bevor sie auf verschiedene Bundesländer verteilt werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin. In Niedersachsen sollen nach derzeitigem Stand 20 Personen bleiben.

Zuletzt waren am 3. Februar 42 Menschen aus Griechenland in Hannover gelandet. Seit dem Frühjahr 2020 nimmt Deutschland unbegleitete Minderjährige sowie behandlungsbedürftige Kinder mit ihren Familien aus den griechischen Flüchtlingslagern auf. Sie sollen hier ihr Asylverfahren durchlaufen.

Deutschland will 1553 Personen aufnehmen

Nach dem Brand im Lager Moria auf Lesbos im Herbst hatte die Bundesregierung entschieden, ein Kontingent von 1553 Personen in Deutschland aufzunehmen, die bereits in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt sind. Anders als bei den unbegleiteten Minderjährigen und den behandlungsbedürftigen Kindern mit ihren Familienangehörigen sind deren Asylverfahren bereits abgeschlossen und die Personen erhalten unmittelbar eine Aufenthaltserlaubnis.

Von Manuel Behrens