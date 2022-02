Hannover

Der Aeroflot-Flug SU2343 zum Moskauer Flughafen Scheremetjewo startet am Freitagmittag pünktlich von Langenhagen, so als wäre alles wie immer. Doch unter den Reisenden ist der Krieg in der Ukraine ein Thema. Schon jetzt spüren viele, wie sich die politischen Entwicklungen unmittelbar auf sie auswirken.

Zwei russische Geschäftsleute aus der Erdölindustrie haben in Deutschland Material eingekauft. Nun fliegen sie zurück in ihre Heimat. Die beiden Männer, die der Presse nur ihre Vornamen verraten wollen, machen sich Gedanken über die Zukunft ihres Landes. Den Krieg unterstützen sie nicht. „Wir sind nicht glücklich“, sagt Ivan. „Uns besorgt die ganze Situation und die Auswirkungen auf die Wirtschaft.“ Schon jetzt seien die Preise für Metall und Holz in Russland um 30 Prozent gestiegen.

„Wir haben uns ein wenig Sorgen gemacht, dass der Rückflug abgesagt werden könnte“, sagen die Russen Ivan (l.) und Roman. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Sommer wollen sie eigentlich nach Stuttgart fliegen. Nun haben sie Angst, dass sie dafür keine Visa bekommen könnten.

„Wir schämen uns für Putin“

Unmittelbar wirkt sich die Krise auf einen russischen Immobilieninvestor aus Braunschweig und seine Familie aus. Er ist mit seiner Frau zum Flughafen gekommen, um seine Schwester zu verabschieden, die zurück nach Moskau fliegt, wo sie die Universität besucht.

„Wir schämen uns für Putin“, sagt der Mann. Der Öffentlichkeit seinen Namen zu verraten, ist ihm zu heikel. Zu groß ist die Angst vor Konsequenzen für seine Familie, die in Russland wohnt. „Leute kommen einfach so zwei Jahre ins Gefängnis, wenn sie Putin kritisieren.“ Auch in Deutschland spüre er schon die Folgen von Putins Angriff: Zwei deutsche Kunden haben ihre Geschäftsbeziehung zu ihm beendet.

Voll besetzt ist die Aeroflot-Maschine nicht. Nur rund 40 Menschen reisen am Freitagmittag von Hannover nach Moskau. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun hofft er, dass der Krieg schnell vorbeigeht. Die Sanktionen, die die westlichen Staaten gegen Russland planen, werden keine Wirkung haben, vermutet er. „Die Sanktionen werden nur die einfachen Leute spüren. Die reichen Russen haben sowieso europäische Pässe und ihr Vermögen sicher und griffbereit im Ausland.“

Ukrainische Freunde sitzen in Deutschland fest

Weniger gut werde es dagegen der normalen Bevölkerung gehen. Er selbst schicke von Deutschland aus regelmäßig Geld an seine Eltern in Russland, die nur eine kleine Rente bekommen. Vielleicht sei das bald nicht mehr möglich, befürchtet der Mann.

Auch zwei ukrainische Freunde von ihm sind nun in einer misslichen Lage „Sie sind aus Charkow bei uns zu Besuch und können nun nicht zurück in die Ukraine“, erzählt er.

Angst vor schwieriger Rückreise

Auch die beiden Freundinnen Anna Eremenko und Valentina Garder beunruhigt die Lage in Osteuropa. Sie wollen ihre Freunde in der Stadt Samara, die rund 1000 Kilometer südöstlich von Moskau liegt, besuchen. Zehn Tage soll der Urlaub dauern, den sie schon seit langer Zeit geplant hatten. „Es ist ein komisches Gefühl, da hinzufliegen“, sagt Anna Eremenko. „Wir haben schon ein bisschen Angst, dass die Rückreise schwierig werden könnte.“

„Unsere russischen Freunde sind gegen den Krieg“, sagen Anna Eremenko (l.) und Valentina Garder. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen Plan B für diesen Fall haben sie noch nicht. „Wir hoffen, dass Deutschland uns zurückholt. Wir haben hier unsere Arbeit, unsere Kinder und Enkelkinder.“ Zu Wladimir Putins Politik haben sie eine klare Haltung. „Jeder normale Mensch ist gegen den Krieg“, sagt Eremenko

„Ukrainer sind wie Brüder“

Die Schwestern Daria und Evgenija Stieliav machen sich ebenfalls Sorgen um ihr Heimatland. Die in Russland lebende Evgenija hat ihre Schwester in Deutschland besucht und fliegt nun zurück in die Heimat. „Für Russen sind Ukrainer wie Brüder. Sie gehören zur Familie“, sagt die 32-Jährige Daria. „Ich kenne niemanden, der denkt, dass der Krieg richtig ist.“

Bis Mittwoch habe jeder gedacht, dass Putin nur bluffen würde. Nun herrsche auch in Russland eine große Verunsicherung unter den Menschen. „In den letzten Tagen ist der Rubel gefallen, es gibt Probleme mit Visakarten. Viele Leute versuchen schnell viel Bargeld abzuheben“, erzählt Daria.

Von Hannover ist am Freitag der Flug SU2343 die einzige Verbindung nach Russland. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gleichzeitig wächst die Sorge vor Sanktionen. Ihre Eltern sind pensioniert und haben nicht viel Geld. „Jetzt wird alles viel mehr kosten. Es ist richtig schlimm“. sagt Daria. Auch in Deutschland merke sie die Auswirkungen. „Als ich meinen russischen Ausweis zeigen musste, um ein Paket abzuholen, habe ich mich geschämt.“

So wirkt sich der Ukraine-Krieg auf die Reisebranche aus Die Reisebranche spürt nur vereinzelt Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Der Flugbetrieb in Langenhagen verläuft weiter regulär. Direktziele von Hannover in die Ukraine hat es auch vor Beginn des Kriegs nicht gegeben. Tui bietet keine Reisen nach Osteuropa an. Die Nachfrage in andere Urlaubsregionen in Süd- und Westeuropa werde von der aktuellen Situation nicht beeinflusst, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Auch in den hannoverschen Reisebüros ist die Lage relativ stabil. Eine Stornierungswelle gibt es nicht. „Es ist ruhiger als man denkt“, sagt eine Mitarbeiterin von JMS Reisen. „Großveranstalter haben wegen der Wetterlage die Ukraine derzeit sowieso nicht im Programm.“ Ein Kunde, der ins Baltikum fahren wollte, habe die Reise nun allerdings nach Südeuropa umgebucht. Dennoch befürchtet die Mitarbeiterin, dass sich die Situation ändern könnte. „Es wird noch einiges kommen. Man merkt, dass die Kunden verhaltener sind.“ Auch im Reisebüro Travel Max spürt man noch keine Folgen des Krieges. Die Zahl der Buchungen für Ziele in Osteuropa, Russland und im Baltikum sei im Winter sowieso gering, sagt Inhaber Michael Max. Stornierungen habe es noch nicht gegeben. Seine Kunden seien nach langer Zeit viel mehr in regelrechter Reiselaune. „Seit Januar sind die Buchungszahlen extrem angestiegen. Wir haben das Niveau von 2019 fast wieder erreicht.“ Doch ob es dabei bleibt, sei ungewiss. „Man weiß nicht, wie sich die Lage entwickelt.“

Von Inga Schönfeldt