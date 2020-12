Der Fluggast aus Großbritannien, der am 20. Dezember mit einer Maschine aus London nach Hannover kam, ist nicht mit der aggressiveren Variante des Coronavirus infiziert. Das teilte die Regionsverwaltung am Montag mit; die entsprechenden Testergebnisse liegen nun vor.

Die Maschine von British Airways aus London-Heathrow mit 63 Passagieren an Bord landete am 20. Dezember gegen 19 Uhr in Hannover. Quelle: Christian Elsner