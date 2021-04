Hannover

Ab Mai startet eine neue Verbindung vom Hannover-Airport zum Flughafen Moskau-Domodedovo. Immer montags wird die russische S7-Airlines zwischen der russischen Hauptstadt und Langenhagen pendeln. Der Flug ist nach Angaben des Betreibers als dauerhafte Verbindung geplant. S7-Airlines setzt moderne Maschinen der Boeing-737-Reihe und der Airbus-A320neo-Familie ein.

Mit S 7 von Langenhagen nach Domodedovo

Der Flughafen Domodedovo ist der zweitgrößte Moskaus. Er ist mit einem Airport-Express und dem öffentlichem Personennahverkehr gut an die Innenstadt und an die anderen Flughäfen in Moskau angebunden.

Von der russischen Hauptstadt aus bedient S7-Airlines ein umfangreiches Netz an Zielorten in Russland und fliegt auch Ziele in den übrigen GUS-Staaten, in Südostasien, der Asien-Pazifik-Region, den Vereinigten Arabischen Emiraten und vereinzelt zudem europäische Urlaubsziele an. Saisonal verbindet S7 deutsche Städte auch mit St. Petersburg und Nowosibirsk (Sibirien) direkt. Die Fluggesellschaft ist Teil der Oneworld-Allianz, sodass S7 zusätzlich sogenannt Codeshare-Verbindungen im Verbund mit den zugehörigen Airlines in die ganze Welt anbietet.

Auch Aeroflot fliegt nach Moskau – aber teurer

Aktuell fliegt die russische Airline Aeroflot freitags direkt von Hannover nach Moskau-Sheremetyevo, dem größten Flughafen in Russland. Diese Verbindung bleibt bestehen. Das Angebot an Flügen nach Moskau vergrößert sich folglich auf zwei Verbindungen pro Woche. Andere Direktflüge nach Osteuropa führen vom Flughafen Hannover zurzeit nach Belgrad in Serbien, Minsk in Belarus und Warschau in Polen.

Der dreistündige Flug kostet pro Strecke ab 170 Euro und ist damit das günstigste Direktflugangebot von Hannover nach Moskau. Ab Hannover startet der Flug um 16.50 Uhr. Die Landung in Moskau ist planmäßig um 20.55 Uhr. Der Rückflug nach Deutschland hebt um 13.45 Ortszeit ab und landet um 15.55 Uhr in Hannover. Die Zeitverschiebung beträgt zur Sommerzeit eine Stunde.

Einreise nach Russland eingeschränkt

Derzeit ist die touristische Einreise nach Russland wegen der Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt. Ausgenommen vom Einreiseverbot sind Personen, die aus beruflichen Gründen einreisen, Familienangehörige von russischen Staatsbürgern und Personen mit ständigem Wohnsitz in Russland. Einreisende mit deutscher Staatsbürgerschaft müssen vorab ein Visum beantragen beziehungsweise ein Genehmigungsverfahren zur Einreise durchlaufen. Zum Antritt der Reise muss ein gültiger Nachweis über einen negativen PCR-Test auf Russisch oder Englisch vorliegen.

Von Katharina Kalinke