Flughafen Hannover: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover einen 35-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war zuvor wegen Betrugs von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte die Summe aber nie überwiesen. Der Passagier fiel in Langenhagen auf, als er bei der geplanten Ausreise seinen Pass vorzeigen musste.

Der Deutsche hatte geplant, am Sonntag an Bord einer Maschine nach Antalya zu steigen. Wegen des Haftbefehls stoppten ihn die Beamten allerdings vorzeitig. Im Flughafen hatte der 35-Jährige nun die Wahl: Entweder zahlte er die 1800 Euro sowie 325 Euro Kosten plus 200 Euro gerichtliche Forderungen. Alternativ drohten 60 Tage Haft. Da der Mann das Geld in voller Höhe aufbringen konnte, durfte er weiterreisen – und kam sogar noch rechtzeitig zum Start in die Türkei.

Von Peer Hellerling