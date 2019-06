Langenhagen

Ermittlungserfolge für die Bundespolizei am Flughafen: Die Beamten haben am vergangenen Wochenende einen Haftbefehl vollstreckt und zwei Stichwaffen sichergestellt – darunter einen Degen. Am Sonntag stießen die Bundespolizisten bei der Passkontrolle auf einen 45-jährigen Türken, der nach Istanbul fliegen wollte. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen Bedrohung sowie unerlaubtem Führen einer Schusswaffe in Tateinheit mit Bedrohung und Beleidigung gesucht wurde. Der 45-Jährige hatte eine Geldstrafe von 1750 Euro plus 425,67 Euro Verfahrenskosten nicht komplett abgegolten. Die offenen 1435 Euro zahlte er zwar noch am Flughafen, doch seinen Flug hatte der 45-Jährige verpasst.

Gehstock mit verstecktem Degen

Bereits am Sonnabend entdeckten die Beamten zwei Stichwaffen in Gepäckstücken von Flugreisenden. Ein 29-jähriger Türke auf dem Weg nach Mallorca hatte ein Springmesser mit einer Klinge von mehr als 8,5 Zentimetern im Handgepäck bei sich. Ein 57-jähriger Landsmann mit Ziel Adana (Türkei) hatte wiederum einen Gehstock mit integriertem Degen im Reisegepäck verstaut. „Beide Gegenstände sind nach dem Waffengesetz verboten“, sagt Bundespolizeisprecher Frank Steigerwald. Degen und Messer wurden beschlagnahmt, gegen die beiden Männer wird ermittelt – ihre Flüge durften sie aber antreten.

Von pah