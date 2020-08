Hannover

Weniger als ein Prozent der Reisenden, die bislang am Flughafen Hannover auf das Coronavirus getestet worden sind, infizierten sich zuvor im Ausland mit Covid-19. Aktuellen Zahlen zufolge, trugen seit Eröffnung des Testzentrums in Langenhagen Ende Juli 104 von 13.229 getesteten Menschen den Erreger in sich. Das entspricht einer Quote von 0,79 Prozent. Am Flughafen Düsseldorf liegt dieser Wert in diesen Tagen deutlich höher. Dort fielen von 23.000 Befunden 605 aus, was einer Quote von 2,6 Prozent entspricht.

Mitarbeiter der Johanniter-Unfallhilfe testen in Langenhagen nahezu rund um die Uhr weit mehr als 1000 Reisende pro Tag. Nach den erweiterten Öffnungszeiten ist das Zentrum nun von fünf Uhr morgens bis zwei Uhr nachts besetzt. Am vergangenen Sonntag stellten sich 1800 Menschen in die Reihe, am Montag weitere 1400 Urlauber.

In ganz Niedersachsen ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Infektionen wieder deutlich angestiegen. Am Montag meldete das Landesgesundheitsamt 157 neue positive Befunde – das ist der höchste Anstieg in Niedersachsen seit April.

Lesen Sie auch: Ministerpräsident Weil sieht kaum Chancen für Großveranstaltungen auf absehbare Zeit

Tests sollen inzwischen sehr zuverlässig sein

Das sogenannte RT-PCR-Verfahren soll per Abstrich Erreger direkt nachweisen. Wie alle Tests unterliegen auch diejenigen am Flughafen einer gewissen Fehlerquote. Virologen schätzen, dass die Zuverlässigkeit der eingesetzten Tests inzwischen bei über 99 Prozent liegt.

Zweiter Abstrich nur in Einzelfällen erforderlich

Das würde bedeuten, dass von 100 getesteten Menschen weniger als eine Person ein positives Testergebnis erhält, obwohl keine Infektion vorliegt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung ist ein zweiter Abstrich nur „in absoluten Einzelfällen erforderlich“, die Kassenärztliche Vereinigung verweist auf Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts. Politiker diskutieren immer wieder, ob grundsätzlich alle Reiserückkehrer zwei Tests absolvieren sollten, um Infektionsrisiken gering zu halten.

