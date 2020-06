Langenhagen

Letzter Aufruf für Flug X3 2618 nach Palma de Mallorca – nach dem Corona-Lockdown ist am Donnerstagmorgen am Flughafen Hannover die erste Maschine mit Touristen auf die beliebteste Ferieninsel der Deutschen gestartet – drei Monate lang war Mallorca infolge der Corona-Pandemie für Touristen gesperrt gewesen.

Angereist aus ganz Deutschland: Touristen am Check-in-Schalter in Langenhagen. Quelle: Rainer Dröse

Aus ganz Deutschland waren die Urlauber zum Airport Hannover gekommen. Nach Angaben einer Flughafensprecherin hob gegen 9 Uhr die mit 189 Menschen besetzte Boeing 737-800 ab, etwas mehr als zweieinhalb Stunden dürfte der Flug dauern. Im Flughafen in Langenhagen und an Bord herrscht Maskenpflicht – besondere Abstandsregeln gelten aber nicht. Die Urlauber erwartet ein leicht bewölkter Himmel und Höchsttemperaturen um 26 Grad Celsius. Am Freitag ist etwas Regen vorhergesagt, von Sonnabend an aber soll die Sonne ohne Wolken vom Himmel scheinen.

Seit Montag dürfen Touristen wieder kommen

Seit Montag lässt Spanien die ersten deutschen Urlauber wieder einreisen – zunächst nur auf die Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza. Es ist ein Test und die Touristen sind sozusagen Probeurlauber in einem streng limitierten Kontingent. Bis Ende des Monats lässt Spanien genau 10.900 Deutsche auf die Balearen – das ist ungefähr ein Hundertstel der Urlauber, die sich für gewöhnlich zu dieser Jahreszeit dort sind. Die Tui fliegt bis zu 2000 von ihnen auf die Inseln. Es ist ein Probelauf für die Zeit ab dem 1. Juli, wenn der Massentourismus wieder starten soll.

Nicht viel los: Die Strände auf Mallorca sind relativ leer. Nur etwa ein Hundertstel der sonst üblichen Zahl an Touristen sind derzeit auf der Insel. Quelle: Joan Mateu/AP/dpa

Bis zum 30. Juni sind es insgesamt 47 Flüge aus Deutschland und sechs Maschinen, die am Flughafen Hannover Richtung Balearen abheben. Weitere Ferienflieger starten in Langenhagen am 22., 25., 27., 29. (zwei Starts) und 30. Juni.

Strenge Regeln

Nur Touristen auf diesen autorisierten Maschinen wird am Zielflughafen die Einreise gestattet. Sie müssen während des Fluges ein Formular mit Kontaktdaten und Aufenthaltsadresse auf den Inseln ausfüllen. Am Ziel messen Wärmebildkameras die Temperatur der Fluggäste, später im Hotel wird noch einmal die Temperatur gemessen. Im Hotel herrscht auch am Buffet Maskenpflicht – außer beim Essen und im Pool.

Auch wenn seit heute wieder Maschinen des Reisekonzerns mit Ziel Balearen in Langenhagen abheben, steckt der hannoversche Reisekonzern Tui doch in einer tiefen Krise. Am Donnerstagnachmittag beschäftigt sich der Aufsichtsrat mit den Sparplänen. Auch für die Mitarbeiter der Tochtergesellschaft Tuifly steht viel auf dem Spiel. Der Konzern plant, etwa die Hälfte der 2000 Stellen in Deutschland zu streichen.

Von Karl Doeleke