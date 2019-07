Hannover/Langenhagen

Mit der obligatorischen Wasserdusche aus Feuerwehrfahrzeugen hat der Flughafen in Langenhagen am Dienstag die erste Maschine der Direktverbindung ins südserbische Nis zelebriert. Zweimal wöchentlich bedient Air-Serbia ab sofort die Strecke mit einer Airbus 319, die 144 Sitzplätze bietet. Die bestehende Verbindung ins 250 Kilometer entfernte Belgrad wird weiterhin aufrechterhalten.

Nis in Südserbien bietet Sehenswürdigkeiten

Nis ist als drittgrößte Stadt Serbiens und mit gut 260.000 Einwohnern etwa halb so groß wie Hannover. Mit Clubszene, einem großen Amphitheater und dem mehr als 3000 Grabmalen umfassenden Friedhof aus dem frühen 18. Jahrhundert hat Nis einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, dazu zählen auch die große Moschee des Islam Aga, die katholische Herz-Jesu-Kirche und die sephardische Synagoge. Vor allem aber ist Nis Industrie- und Handelsstadt und Sitz eines orthodoxen Bischofs.

Mit den Flughafen-Kürzeln zur Begrüßung: Der Erstflug einer Air-Serbia-Maschine am Flughafen Hannover. Quelle: Hannover-Airport

Passagierrekord in Langenhagen

Im vergangenen Jahr hat der Flughafen mit 6,32 Millionen Fluggästen einen Passagierrekord erzielt. Immer wieder kann er neue Verbindungen aufbauen, seit dem Frühjahr etwa die Strecke nach Helsinki, was nicht nur touristisch interessant ist, sondern auch für Umsteigeverbindungen etwa nach Asien attraktiv. Auch Zadar in Kroatien sowie Tivat in Montenegro sind neu im Programm. Eine Meldung über Direktflüge nach Venedig dagegen hatte zuletzt Ärger ausgelöst: Die Strecke kann nicht gebucht werden, weil sie für Kreuzfahrer reserviert ist. Direktflüge nach Lissabon, Mailand, Lyon und Oslo hingegen sind inzwischen wieder eingestellt worden.

Mehr als 150 Direktflüge ab Flughafen Hannover

Trotz dieser Rückschläge: Insgesamt ist die Zahl der Direktverbindungen gewachsen. In den Neunzigerjahren waren es etwa 65 Nonstop-Ziele, 2001 schon 130, heute sind im Flugplan mehr als 150 Direktverbindungen gelistet. Die beliebtesten Ziele der ab Hannover fliegenden Passagiere waren im vergangenen Jahr erneut Palma de Mallorca, München als großer Umsteigespot sowie Antalya in der Türkei.

Von Conrad von Meding