Hannover

Zu viel Bargeld: Zöllner am Flughafen Langenhagen haben einen 31-Jährigen aufgehalten, der mit 11.500 Euro in der Hosentasche in die Türkei fliegen wollte. Nach Angaben von Oliver Keuck, Sprecher des Hauptzollamtes Hannover, hatte der Mann das Geld „in unterschiedlicher Stückelung“ bei sich. „Er gab an, es als Taschengeld für seinen Urlaub eingepackt zu haben“, sagt Keuck. Das Problem: Es dürfen lediglich unter 10.000 Euro unangemeldet bei einem Grenzübertritt mitgenommen werden.

Bargeld über 10.000 Euro muss angemeldet werden

Alles darüber hinaus bedarf einer schriftlichen Notiz an die zuständige deutsche Zollstelle. Gegen den 31-jährigen Türken wird jetzt ermittelt, ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. Wie hoch die Strafe ausfällt, steht laut Keuck noch nicht fest. Das Geld durfte der Urlauber aber behalten und seinen Flug ins Ausland antreten.

Von pah