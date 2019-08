Langenhagen

Die Bundespolizei hat am Flughafen Langenhagen einen 43-Jährigen festgenommen, gegen den gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen. Außerdem suchten vier weitere Behörden nach dem Mann. Der Weißrusse war den Ermittlern am Montag aufgefallen, inzwischen wurde er an die Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover überstellt.

Der 43-Jährige hätte unter anderem eine Geldstrafe wegen Betrugs zahlen müssen, dazu war er bereits 2016 verurteilt worden. Von den 1800 Euro hatte der Mann lediglich 60 Euro abbezahlt und entzog sich der weiteren Strafvollstreckung. Darüber hinaus wurde er ein Jahr später als Bandenmitglied wegen Urkundenfälschung zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, hatte die Gefängnisstrafe aber nie angetreten und war ins Ausland geflohen.

Zusätzlich hatten inzwischen vier weitere Behörden den 43-Jährigen zur Fahndung ausgeschrieben, um seinen aktuellen Aufenthaltsort bestimmen zu können. Dieser hat sich nun bis auf Weiteres geklärt: Die nächsten drei Jahre verbringt der Gesuchte in der JVA Hannover.

Von Peer Hellerling