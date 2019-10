Hannover

Die Schlangen an den Abfertigungsschaltern sind so lang wie immer zum Ferienauftakt. Als wären nicht Zehntausende Schüler in Schulstreik getreten, als hätte es keine Klimaproteste auch an hannoverschen Schulen gegeben – übrigens genau im zehnten Monat jetzt schon. Hurghada, Mallorca, Lanzarote, Barcelona, Heraklion, Thessaloniki sind die Flugziele auf der großen Airport-Tafel an diesem Vormittag. Und darunter: Familien mit Schulkindern, die dem Schmuddelwetter gen Süden entfliehen. Mit dem Flieger. Flydays for Future?

Konstant 719.000 Fluggäste im Oktober ab Hannover

„Die Maschinen sind gut gebucht“, bestätigt Flughafensprecher Sönke Jacobsen den optischen Eindruck, den die Schlangen an den Check-in-Schaltern vermitteln. Etwa 719.000 Fluggäste habe der Airport im Oktober 2018 gezählt. Für diesen Oktober gehe man von „annähernd dem gleichen Niveau“ aus, genau Zahlen gibt es erst am Monatsende.

Nichts mit Flugscham ?

Reisende warten im Flughafen Hannover-Langenhagen. Quelle: Moritz Frankenberg

Also: Nichts mit Flugscham? Macht der Bewusstseinswandel Herbstferien? Erscheint die Klimakrise weniger dramatisch, wenn man dafür Sonne und Sandstrand aufgeben müsste? „Klimaschutz ist wichtig, aber nicht so, dass wir dafür den Urlaub opfern“, sagt ganz ehrlich Karina Schmidt. Die 35-jährige Physiotherapeutin ist mit Tochter Aylin (15) unterwegs nach Hurghada, das Sonne-und-Schnorchel-Paradies am Roten Meer in Ägypten. Klimaschutz nicht so wichtig – darf man so etwas sagen in Zeiten von Klimaprotesten?

„Ich fahre doch 365 Tage im Jahr mit dem Rad“

„Ja, man darf“, sagt auch eine Braunschweiger Mutter, die mit Mann und den 14- und 17-jährigen Kindern Richtung Süden eincheckt. „Ich fahre 365 Tage im Jahr mit dem Rad zur Arbeit“, sagt sie, „ich kaufe sehr bewusst Lebensmittel ein, ich werfe davon fast nichts weg, wir kaufen nicht Unmengen an Klamotten, und die Kinder haben nicht ständig die neuesten Handys. Ich lasse mir nicht unterstellen, ich sei nicht umweltbewusst.“ Allein der Drang zur Rechtfertigung zeigt: Da ist durchaus Flugscham, dieses neuzeitliche Phänomen, aber zugleich der verständliche Wille, sich wenigstens den Familienurlaub nicht auch noch von Diskussionen vermiesen zu lassen.

Flug nach Hurghada setzt 1797 Kilogramm CO2 frei

„Ganz ehrlich: Wenn ich das Wort Flugscham höre, kriege ich Blutdruck“: Raoul Hille, Chef des Hannover-Airports, hat mit diesem Satz im Sommer Schlagzeilen gemacht. In Deutschland gingen 0,3 Prozent des CO2 -Ausstoßes auf Inlandsflüge zurück, weltweit mache der Luftverkehr zwischen 2 und 3 Prozent der Emissionen aus. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Tatsächlich setzt ein Flug Hannover-Hurghada 1797 Kilogramm CO2 frei, pro Person, in einem durchschnittlichen Flugzeug. Weil das so abstrakt klingt: Der Wert entspricht fast der Menge CO2, die ein durchschnittliches deutsches Auto pro Jahr aus dem Auspuff bläst, bei 12.000 Kilometern Fahrleistung. Die Braunschweigerin hat also recht, dass sie mit ihrem täglichen Radfahren der Umwelt viel Dreck erspart, rechnerisch hat sie sich ihren Flug nach Hurghada verdient. Nur: Ihre Familie wird wieder zurückfliegen. Das sind dann pro Person schon 3594 Kilogramm CO2, also die Fahrleistung von zwei Familienautos. Schlaue Leute haben errechnet, der durchschnittliche Inder verbrauche 1600 Kilogramm CO2 im Jahr. Bei den Zahlen ahnt man, dass zwar das Argument richtig ist, dass Deutschland nur 2 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Aber dass jeder Einzelne durchaus etwas tun kann. Könnte.

Jahrgangsfahrt an die Côte d´Azur abgesagt

Vater Jörg Janßen (re., mit Sohn Jonas) sagt: „Deutschland allein kann das Klimaproblem nicht lösen.“ Mutter Monika (li.) ärgert sich, dass Flugtickets zu billig und Bahntickets zu teuer sind. Quelle: Moritz Frankenberg

Familienwechsel. An der Schule der 16-jährigen Anna Janßen haben sie für kommendes Jahr die Jahrgangsfahrt abgeblasen. Es sollte an die Côte d´Azur gehen, per Flugzeug. Die Schule aber hatte sich gerade zur Klimaschule erklärt. Anna berichtet, die Côte-d´Azur-Tour habe „heftige Debatten“ ausgelöst, „jetzt fahren wir mit dem Zug nach Colmar ins Elsass“. Niemand sage also, die Klimabewegung der Kinder ändere nichts. Aber hätte man nicht auch mit dem Zug an die Côte fahren können? „Das ist viel teurer als die Billigtickets der Flieger“, sagt Mutter Monika Janßen (50): „Wir müssten eigentlich bereit sein, die Flüge teurer zu machen und die Bahntickets preiswerter.“

„ Deutschland allein kann das Klimaproblem nicht lösen“

Das kann Vater Jörg Janßen (50) nicht so stehenlassen. „Solange Trump seine Klimapolitik nicht ändert, brauchen auch wir gar nichts zu verändern“, sagt er: „ Deutschland allein kann das Klimaproblem nicht lösen.“ Und dass in Polen „jeder Haushalt mit Briketts heizt“ und Kreuzfahrtschiffe ohnehin viel mehr Dreck in die Luft bliesen als Flieger. Tochter und Ehefrau funkeln ihn kritisch an, man ahnt, dass diese Diskussion schon etliche Male am Familientisch geführt wurde. Jörg Janßen betreibt eine Gärtnerei, man will ihm die Liebe zur Natur nicht absprechen. Aber in der Klimadebatte hat jeder seine eigenen Argumentationen und Rechtfertigungen fürs Handeln, und jetzt will Familie Janßen ins westgriechische Patras.

Mit dem Tesla zum Flughafen

Mit dem Tesla zum Flughafen: Hausarzt Karsten Müller (hier mit Sohn Vincent) hat mit seinen Kindern besprochen, welche CO2-Minderungen sinnvoll sind. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch Karsten Müller (47) ist mit Frau und Kindern unterwegs, Lanzarote ist das Ziel. Die Insel lasse sich mit dem Auto ja nun mal schlecht erreichen, sagt er, und rechnet vor: „Fliegen macht 2 bis 3 Prozent des CO2-Ausstoßes aus.“ Er ist Hautarzt, hat viel auch mit Atemwegserkrankungen zu tun. Deshalb hat er gehandelt und versucht, die Welt etwas besser zu machen. Er fährt den abgasfreien Tesla, mit dem die Familie auch zum Flughafen gekommen ist. Der Strom fürs Auto kommt aus der hauseigenen Solaranlage, sodass Müller sich das billige Argument nicht ständig anhören muss, sein Auto fahre ja mit einem Strommix, der Braunkohleabgase beinhaltet. „Ich habe mit meinen Kindern besprochen, wie wir CO2 sparen können und was sinnvoll ist“, sagt er, als er Sohn Vincent (10) an sich drückt. Dann geht es nach Lanzerote.

Man kann vielleicht sagen: Hannovers Fluggastzahlen sind noch nicht signifikant zurückgegangen in den Herbstferien 2019. Aber die Diskussionen haben zugenommen. Und das ist vielleicht schon mal ein Anfang.

Jeder kann etwas tun Klimaschutz ist in fast allen Familien Diskussionsthema. Die Debatten sind oft zermürbend, denn das einzig richtige Verhalten gibt es wohl nicht. Jeder Versuch, weniger Ressourcen zu verbrauchen, ruft an anderer Stelle Probleme hervor. Aber es gibt einige Punkte, mit denen man seinen Kindern (und sich selbst) zeigen kann, dass man versucht, klimagerechter zu leben. Ein paar Tipps: Einkauf:Je regionaler, desto besser, das weiß jeder. Trotzdem gibt es im Supermarkt aktuell Äpfel aus Südafrika, und das zur Hochzeit der Apfelernte in Niedersachsen. Mobilität: Natürlich ist jeder mit dem Rad zurückgelegte Weg besser als mit dem Auto, allein schon wegen der Fitness. Und jeder Weg mit Bus und Bahn auch, weil die Staus ja alle nerven, vor allem die Autofahrer selbst. Viele können im Alltag jedoch schlicht nicht umsteigen. Was aber jeder versuchen kann: Einen Werktag pro Woche aufs Auto verzichten. Das brächte eine deutliche Autoabgasreduktion. Finanzen: Wer Geld anlegt, kann dadurch Wirtschaftsprozesse steuern. Es gibt längst Fonds, die gezielt in klimaschonend agierende Firmen investieren. Beratung dazu bietet inzwischen jede Bank. Wohnen: Durchschnittlich wohnt jeder Hannoveraner auf 42,1 Quadratmetern (Bundesschnitt: 46,5). Jeder Quadratmeter muss geheizt werden, deshalb ist es besser, Fläche zu reduzieren. Sowohl für Bauen wie auch für Dämmen und Heizen gilt: möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, die endlich sind. Reisen:Eine Vertreterin von Parents for Future aus Hannover berichtete am Freitag, bei ihr hätten sich wegen des Schmuddelwetters mehrere zerknirschte Eltern gemeldet: „Wir fliegen jetzt doch.“ Viele Reiseziele im Süden sind aber gut mit dem Zug erreichbar. Auf dem Weg nach Rijeka in Kroatien etwa kann man ab München Schlafwagen fahren. Fliegen:Wer trotzdem fliegt, kann zumindest etwas Gutes tun, indem er pro Tonne CO2 einen Betrag bezahlt, der an Klimaprojekte geht. Mancher hält das für Ablasshandel zur Gewissensberuhigung. Immerhin können so aber Fluggäste, die kritisieren, Flugtickets seien zu billig, die Kritik in direktes Handeln umsetzen.

