Godshorn

Immer wieder müssen die Verantwortlichen der Stadt Langenhagen Vandalismusschäden auf dem Gelände des seit Jahren geschlossenen Hallenfreibades in Godshorn an der Berliner Allee feststellen. Die Verwaltung gibt viel Geld aus, um das Areal zu sichern – bis irgendwann das Grundstück anderweitig genutzt werden kann.

Nun hat die Polizei nach dem Hinweis einer Passantin am Sonntag, 18. Juli, gegen 19 Uhr drei Jugendliche aus Hannover gestellt, die sich dort illegal auf dem Schwimmgelände aufgehalten haben. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Das Trio im Alter von 15 bis 18 Jahren war zunächst über den Zaun des Grundstücks geklettert. Nach der vorläufigen Festnahme wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben, die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die drei ein.

Nach Auskunft von Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, ist indes nicht klar, ob die drei nun gefassten Jugendlichen mit der Reihe an Schäden an der Berliner Allee in Zusammenhang stehen. Ohne eine Videoüberwachung sei ein Nachweis gar nicht möglich, sagte die Hauptkommissarin auf Anfrage.

Von Sven Warnecke