Langenhagen

Das ehemalige Hallenfreibad in Godshorn – viele Bürger haben Erinnerungen an das Areal an der Berliner Allee. Doch seit der Schließung vor drei Jahren hat sich dort nichts getan. Warum? Und wann ändert sich das? Die wichtigsten Fragen samt Antworten im Überblick.

Was ist in den vergangenen drei Jahren auf dem Areal an der Berliner Allee passiert?

Nach 45 Jahren war Schluss: Ende August 2017 stiegen die letzten Schwimmer aus dem Wasser des Freibads. Seit knapp drei Jahren ist die Fläche samt Hallenbad nun abgeriegelt – verfällt zusehend und ist marode. Etwas Sichtbares ist auf dem Areal bislang nicht geschehen, nur das Unkraut wuchert. Überall haben Randalierer, die das umzäunte Gelände immer wieder illegal betreten, Graffiti gesprüht und Bänke in die leeren Becken verfrachtet. Einige Scheiben sind zertrümmert. Die Stadt musste die Ruine mit Holzplatten sichern.

Wollte die Stadt das Bad nicht abreißen lassen?

Ja, der Rat hatte bereits 2019 den Abriss aller Gebäude beschlossen. Die Politiker stimmten zu, knapp 400.000 Euro in den Haushalt für die Arbeiten einzuplanen. Die Verwaltung kündigte an, die Ausschreibung für den Auftrag bis Spätherbst 2019 fertigzustellen. Doch Abrissbagger sind nie angerückt. Der Grund: Die Kommune muss sparen. Die Verwaltung hatte auf Drängen aus dem Rat den Haushalt überarbeitet und Geld eingespart – unter anderem durch den Verzicht auf den kostspieligen Abriss des Hallenfreibades. Doch so weitergehen soll es nicht. „Es muss weg, das ist ja schon ein Schandfleck inzwischen“, sagt Willi Minne, Vorsitzender des Sportausschusses und ehemaliger Ortsbürgermeister von Godshorn. Er ist froh, dass das heruntergekommene Gelände nicht mitten im Ort liegt.

Die Natur holt sich das abgesperrte Freibad-Areal zurück. Quelle: Julia Gödde-Polley

Welche Kosten fallen für das brachliegende Gelände an?

Die Sicherung des Areals war nicht ganz billig. Die Stadt habe einen „niedrigen fünfstelligen Betrag aufgewendet“, berichtet Bürgermeister Mirko Heuer. Für 2018 berichtete die Verwaltung von Ausgaben in Höhe von etwa 12.000 Euro für das brachliegende Gelände. Hinzu kamen damals wiederholte Einsätze der städtischen Handwerker und des Betriebshofes. Aktuell gibt es jedoch Heuers Angaben zufolge keine laufenden Kosten mehr, um die Bauten zu sichern.

Welche Ideen hat ZAG-Chef Martin Weiß für das Gelände?

Der 71-jährige Multimillionär plant nach der Investition beim nahe gelegenen TuS Vinnhorst für eine neue Halle die nächste millionenschwere Ausgabe. Der umstrittene Unternehmer, der kürzlich unrühmliche Bekanntheit bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen erlangt hat, nennt seine Vorschläge selbst „Klein Schalke“. Seine Vorstellung umfasst eine multifunktionale Sportanlage mit etwa 5000 Zuschauerplätzen und einem ausfahrbaren Dach im Kopf. Unter der Tribüne will Weiß, der durchaus als schillernde Unternehmerpersönlichkeit gilt, ein Parkhaus errichten und das Gelände des TSV Godshorn mit dem Areal verbinden – über einen Spielertunnel unter der Erde.

Alle möglichen Sportarten sollen nach Weiß Vorstellungen künftig in Godshorn möglich sein – unter anderem auch in einem Leichtathletik-Stadion. Dieses, so stellt es sich der potenzielle Investor perspektivisch vor, soll auch als Ort für eine Open-Air-Bühne genutzt werden. Zudem solle es ein ambulantes Rehazentrum geben. Kostenpunkt insgesamt: Etwa 60 Millionen Euro, schätzt Weiß.

Warum will Weiß so viel investieren?

Mit dieser Großinvestition will der 71-Jährige, der selbst mal in Godshorn gewohnt hat, eigenen Angaben zufolge den Bürgern Breitensport ermöglichen, der sonst nicht angeboten wird. Längst nicht alle Wünschen scheinen realistisch, darunter auch die von Weiß vorgeschlagene Seilbahn von der Endstation Nordhafen der Stadtbahnlinie 6 in Hannover über die Autobahn 2, mit Zwischenhalt beim TuS Vinnhorst zum ehemaligen Hallenfreibad. Aber: Bislang hat er noch überhaupt keine Gespräche mit den zuständigen Behörden. Es ist schwer vorstellbar, dass diese einem solchen Projekt grünes Licht geben. Gleiches dürfte für Weiß’ zweite Option gelten: die Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 über Engelbostel und Schulenburg Richtung Godshorn.

ZAG-Chef Martin Weiß möchte auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibades in Godshorn eine multifunktionale Sportanlage errichten. Bislang hat er seine Vorhaben jedoch nur mündlich geäußert, konkrete Pläne fehlen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Ist es richtig, dass die ZAG-Zentrale nach Langenhagen kommen soll?

Ja. Der Unternehmer kündigt nicht nur die Investition in den Sport Langenhagens an, sondern verspricht der Flughafenstadt auch eine neue Zentrale für seine Firma mit 116 Standorten in ganz Deutschland und etwa 10.000 Mitarbeitern. Die ZAG habe dafür die freie Fläche neben der Eishalle direkt am S-Bahnhof Langenhagen-Mitte angefragt, sagt Bürgermeister Heuer.

Die Firma ZAG möchte auf dieser freien Fläche in der Nähe der S-Bahn-Station Langenhagen eine neue Firmenzentrale errichten. Quelle: Sven Warnecke

Was ist der aktuelle Planungsstand?

Es steht noch überhaupt nichts fest. Bislang hat Weiß weder Stadt noch Politik konkrete Pläne präsentiert. Diese wolle er jedoch liefern, kündigt der ZAG-Chef an. Die nächsten Schritte sollen Anfang August eingeleitet werden. Weiß hat sich dafür mit Thorsten Meier, langjähriger Stadionchef bei Hannover, Unterstützung geholt und will Bauexperten mit den konkreten Planungen beauftragen. Seine Ziele formuliert er ambitioniert: ein Jahr Planung und ein Jahr Bauzeit. Dann solle die Sportanlage fertig sein, kündigt der 71-Jährige an. Und einen Eröffnungstermin nennt er gleich noch dazu: 3. Oktober 2022.

Was sagt die Stadt dazu?

„Da keine konkreten Planungen vorliegen, können wir auch noch keine Aussagen zur Machbarkeit treffen“, sagt Bürgermeister Heuer. Die Verwaltung werde die „Planungen konstruktiv, offen und positiv“ begleiten und abwarten, „wie die Vorstellungen des Investors schließlich zu Papier gebracht aussehen“. Die grundsätzlichen Ideen von Weiß sind Heuers Angaben zufolge bereits seit Februar 2019 im Rathaus bekannt. „Damals war allerdings nur am Rande die Rede von einer möglichen Firmensitzverlagerung“, berichtet der Verwaltungschef. Die Politik sei über den Sachstand informiert worden. „Wir haben positive Signale erhalten, weiterhin mit dem Investor zu verhandeln“, sagt Heuer. „Der Zeitplan ist ambitioniert – ob er zu halten ist, ist jetzt erst mal abhängig von der Geschwindigkeit, mit der der Investor konkrete Planungsunterlagen vorlegen kann.“

Die Freifläche wuchert zu, das Hallenbad ist marode: Knapp drei Jahre nach Schließung des Hallenfreibads in Godshorn ist das Areal in keinem guten Zustand. Nicht zuletzt, weil Randalierer sich immer wieder illegal auf dem Gelände aufhalten.

Baut Weiß die Sportanlage auch, wenn die ZAG-Firmenzentrale nicht nach Langenhagen zieht?

Der Investor habe deutlich gemacht, dass er gerne beide Projekte gemeinsam in der Flughafenstadt realisieren wolle, berichtet Heuer. Er könne nachvollziehen, dass ZAG im Gesamtpaket investieren wolle. Und dies bestätigt Weiß selbst nochmal: „Wir möchten beides zusammen machen.“

Es muss was passieren: Bei dem Rundgang über das heruntergekommene Gelände des ehemaligen Hallenfreibades schwelgen Willi Minne, Vorsitzender des Sportausschusses, und Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung in Erinnerungen an alte Zeiten. Quelle: Julia Gödde-Polley

Wie verhält sich die Politik?

Bislang gab es für die Politik zu dem Thema noch nichts zu diskutieren, weil konkrete Pläne fehlen. Grundsätzlich freuen sich Willi Minne von der SPD und Ute Biehlmann-Sprung von der CDU über das Interesse des Investors. Auch darüber, dass auf dem Areal etwas passieren muss, sind sich die beiden einig. Doch Minne hält die bislang nur mündlich angekündigten Vorhaben von Weiß für ein paar Nummern zu groß. „Das geht nicht“, sagt der Politiker.

„Wenn nur 10 Prozent von dem umgesetzt werden von dem, was er vorhat, wäre ich schon sehr glücklich“, kommentiert Biehlmann-Sprung. Und ergänzt, dass es keine regelmäßigen Auftritte von namhaften Musikgruppen in dem kleinen Ort geben werde. „Keine Großkonzerte, auf keinen Fall“, sagt die CDU-Ratsfrau. Jetzt müsse Weiß liefern. Sobald die Ideen konkretisiert worden sind, wolle der Ortsrat eine Informationsveranstaltung für die Bürger anbieten.

Diese Ideen gab es schon alle für das Freibad-Gelände Ideen für die Nachnutzung des Freibad-Geländes gab es seit der Schließung vor knapp drei Jahren mehrere – realisiert werden konnte bis heute kein Vorschlag. Zunächst stellten nach Angaben von Ute Biehlmann-Sprungs Angaben drei Ortsbürgermeister aus den westlichen Ortsteilen den Antrag, dass zumindest für drei Jahre das Freibad noch weiter betrieben werden sollte. Aufgrund der tollen Sommer hätte das Bad die vergangenen zwei Jahre „gerammelt voll sein können“, sagt Godshorns Ortsbürgermeisterin. Doch der Vorschlag wurde abgelehnt. Stattdessen präsentierte der Ortsrat Godshorn sieben Vorschläge für die Nachnutzung des über Jahre umkämpfen Areals – unter anderem sollte die alte Schwimmhalle ein Veranstaltungszentrum werden, das gesamte Gelände als Bürger- und Sportpark dienen. Am Ende stimmten jedoch auch Biehlmann-Sprung und Minne für den kompletten Abriss aller dort vorhandenen Hochbauten. Wohnbau oder die Ansiedlung von Gewerbe seien auf dem Gelände nicht denkbar, sagen Biehlmann-Sprung und Minne unisono. Ziel sei weiterhin die Fläche auch künftig für Sport und Freizeit zu nutzen. Es gebe dazu sowohl vom Stadtrat also auch vom Ortsrat einen klaren Beschluss, der die Nutzungsart festschreibe. Gleichwohl berichtet Godshorns Ortsbürgermeisterin immer wieder von Interessenten, die anfragen, ob sie auf dem Gelände nahe der Autobahn 2, bauen dürften.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: 2006 ist das Hallenfreibad an der Berliner Allee noch in Betrieb. Quelle: J. Hameister

Wie ist die Stimmung in Godshorn ?

„Die Stimmung ist: Hier muss was passieren“, berichtet die Ortsbürgermeisterin von Gesprächen mit Godshornern. Vereinzelt gebe es die Angst, dass vor Ort ein zweites Wacken gibt – dort versammeln sich einmal jährlich Tausende Musikfans für ein Festival. Doch Biehlmann-Sprung versucht zu beruhigen: „Das wird es definitiv nicht geben“, sagt sie. Überwiegend seien die Reaktionen auf die Pläne des Investors positiv. Man müsse jedoch aufpassen, dass das Vorhaben nicht überzogen werde, gibt Minne zu bedenken.

Von Julia Gödde-Polley