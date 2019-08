Hannover

100 Prozent lederfrei steht auf den edlen Papiertüten. Das trifft auf die Taschen und Accessoires des Labels Fritzi aus Preußen genauso zu, wie auch die Tatsache, dass hier junges und modernes Design extrem erfolgreich vertrieben wird. Daniela Engelke ist die Marketing-Expertin, die das Taschen- und Modelabel aus Hannover international bekannt gemacht hat. Bekannt vor allem, weil die Taschen und Trolleys aus dem recycelbaren Stoff Polyurethan hergestellt werden.

Prototypen im Geschäft

Dieses besondere Material sieht echtem Leder zum Verwechseln ähnlich. Kunden aus Hannover können die Produkte jetzt auch vor Ort kaufen. Die Taschenmacher haben im August in Langenhagen ihren ersten Outlet-Store eröffnet. Donnerstags und freitags stehen zwischen 11 und 16 Uhr die Türen offen.

Auch Protoypen und Musterstücke stehen auf den hellen Regalen, „manches Teil, das hier steht, ist ein Unikat oder kommt erst im Herbst in die Läden“, sagt Geschäftsführer Roman Kraus, der zusammen mit Esther de Wit Entwicklung, Vertrieb und Design der Produkte im Blick hat.

Warum das alternative Material? „Zunächst einmal liegt es sehr im Trend, auf Leder zu verzichten, außerdem können wir so die Preise in einem Rahmen halten, dass fast jeder mit unseren Produkten sein Outfit modisch ergänzen kann“, sagt Kraus. Vor acht Jahren hat er die Marke mit dem markanten Namen von der Firma Liebeskind Berlin gekauft. „Das Label war damals so stark gefragt, dass die Unternehmer keine Zeit mehr hatten, sich um die kleine Schwester Fritzi zu kümmern“, so Marketing-Expertin Engelke.

Jahr für Jahr Umzug in größere Räume

Viermal ist das Unternehmen in der Region Hannover seitdem umgezogen, weil das Geschäft so stark gewachsen ist. „Mit rund 25.000 Taschen im Jahr haben wir damals angefangen“, erzählt Kraus. „Allein bis 2016 hat sich die Stückzahl vervierzigfacht.“ Also auf rund eine Million Stück.

Fritzi aus Preußen ist außer in Deutschland noch in der Schweiz und Österreich vertreten – und natürlich Online. Produziert werden die Produkte in Asien. „Den Online-Shop haben wir seit zwei Jahren, ohne dieses Angebot funktioniert der Vertrieb nicht“, betont Kraus.

Schuhe aus Ananasblättern

In der kommenden Kollektion wird es eine kleine Serie mit Schuhen aus einem ganz neuen Material geben: Es heißt Piñatex, wird aus Zellstofffasern der Ananasblätter hergestellt und ist als Naturfaser zu 100 Prozent vegan und recyclebar. „An Ideen mangelt es uns nicht“, meint Engelke, die einen ausgeprägten Mode-Hintergrund in ihrer Biografie hat. Die Eltern haben eine Modeagentur mit hochwertigen Labels in Düsseldorf und später in der Region Hannover betrieben.

Daran anknüpfend hat die 43-Jährige zunächst eine eigene Agentur gegründet, bevor sie aufs Marketing umsattelte und für einen Autokonzern durch die Welt reiste. „Das wollte ich aber allein schon wegen der Familienplanung nicht auf Dauer machen. Da kam Fritzi aus Preußen gerade recht.“

Engelke hat neben ihrem kreativen Taschen-Job Mann, Tochter im Grundschulalter und ein umgebautes Fachwerkhaus in der List. Der Erfolg der Marke ist für Engelke und das gesamte Team eine tägliche Herausforderung. Dass sie immer wieder neue Ideen haben, beweist nicht zuletzt die Jackenkollektion, die der hannoversche Künstler Niko Nikolaidis mit Graffiti besprüht hat.

Das Designteam von Fritzi arbeitet derzeit an der Kollektion 2020, Details werden nicht verraten. „Rucksäcke bleiben im Trend, sehr gefragt sind kleine Taschen, Weekender und Crossbags“, sagt Kraus. Außerdem werde es neben den Grundfarben Schwarz, Grau und Natur immer wieder Saisontöne geben. Alle Taschen tragen Mädchennamen, „ein paar Modelle sind aber auch unisex“, betont Engelke. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch eine Männerlinie aus dem Hause Fritzi. Garantiert lederfrei.

