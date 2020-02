Langenhagen

An der Adolf-Reichwein-Schule kreischen am Freitag, 14. Februar, die Motorsägen. Die Stadt fällt an dem Tag mehrere Bäume, teilt Sprecherin Juliane Stahl mit. Diese müssen für einen Neubau weichen. Doch die Verwaltung kündigt gleichzeitig neue Grünpflanzen für den Schulhof an.

Das Gebäude an der Hackethalstraße in Wiesenau soll umfangreich saniert werden. „Es weist mittlerweile Schwächen unter anderem in energetischer Hinsicht, in der Haustechnik sowie im vorhandenen Raumangebot auf“, begründet das Rathaus die anstehenden Bauarbeiten. Die Stadt nimmt circa 8 Millionen Euro in die Hand und investiert das Geld in die Grundschule.

Bei den Bauarbeiten stören jedoch einige Bäume, weil ihre Wurzeln im Bereich des geplanten Neubaus liegen oder ihre Kronen dort sind, wo das Gebäude eingerüstet werden muss, berichtet Stahl. Neue Pflanzen will die Stadt in die Erde setzen, wenn der Schulhof neugestaltet wird.

Von Julia Gödde-Polley