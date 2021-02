Hannover

Am kommenden Sonntag, 21. Februar, wollen Pandemieleugner und Anhänger von Verschwörungsfantasien auf dem Opernplatz in Hannover demonstrieren. Angekündigt hat sich unter anderem der ehemalige TV-Schauspieler Mustafa Alin („Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“). Der 43-Jährige hatte sich Ende November Ärger mit den Behörden eingehandelt, als er unerlaubt und unter Vortäuschung einer Verletzung in die Langenhagener Paracelsus-Klinik eingedrungen war.

Dort filmte er mit seinem Smartphone Ärzte und anderes Personal und stellte das Material online. Mit der Videoreihe wollte er aufdecken, dass Kliniken durch Corona-Patienten nicht überlastet sind. Die großteils leeren Flure der chirurgischen Einrichtung reichten ihm als Beweis, um die Gefahr und Ausbreitung des Coronavirus herunterzuspielen und zu verharmlosen.

Staatsanwaltschaft: „Er lässt hier ganz schön arbeiten“

Die Polizei hatte zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Hannover liegen. Es gab den Verdacht „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ – für die Aufnahmen vom Klinikpersonal. Für dieses Vergehen könnte Alin eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe drohen. Die Aufnahmen werden derzeit geprüft. Zudem hatte der 43-Jährige seinen Mund-Nasen-Schutz immer wieder abgesetzt. Das ist ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung und kann mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro belangt werden.

Doch aus dem unerlaubten Besuch in der Langenhagener Klinik resultieren nicht die einzigen Vergehen Alin’s aus dem vergangenen Jahr, die die Staatsanwaltschaft derzeit beschäftigen. „Der lässt hier ganz schön arbeiten“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge auf Anfrage. Auf der Liste stehen Körperverletzung, Beleidigung sowie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Details nennt Klinge nicht, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Möglich ist, dass die Vergehen in einer Anklage gesammelt werden. Zudem prüft auch die Staatsanwaltschaft Göttingen in ihrer Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet mögliche Straftaten.

„Mit der Wahrheit experimentiert“

Alin ist umtriebig in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook sowie dem Messengerdienst Telegram unterwegs. In einem Facebook-Video vom 7. Januar gab der ehemalige Schauspieler an, dass sein Account für einen Monat „wegen gewisser Inhalte“ gesperrt worden sei. Zudem erzählt der Imbissbesitzer aus Wunstorf, dass er Besuch von der Polizei bekommen habe. „Die Regierung macht vermehrt Druck, weil ich mit der Wahrheit experimentiere“, sagt Alin. „Die wollen mich mundtot machen“, heißt es weiter in dem öffentlichen Video.

Alin als „potenzieller Verursacher“?

Wie die Polizei Hannover bestätigt, haben Beamte dem Pandemieleugner eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. „Damit wurde er vor dem Hintergrund des Ermittlungsverfahrens und des dem Verfahren zugrunde liegenden Tatvorwurfs sensibilisiert“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram auf Anfrage. Zweck der Ansprache sei es, weitere mögliche Straftaten zu verhindern, indem potenzielle Verursacher gezielt angesprochen werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei rechnet bei der Demo am Sonntag mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich. Es handelt sich dabei um die Versammlung, die ursprünglich für den 7. Februar geplant und dann wegen der Witterungsverhältnisse abgesagt worden war.

Von Manuel Behrens