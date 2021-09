Godshorn

Wegen eines vermeintlichen Gaslecks ist die Langenhagener Feuerwehr am Montag, 13. September, um 16.17 Uhr alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus an der Kapellenstraße in Godshorn hatten Anwohner einen seltsamen Geruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Aus Godshorn und Engelbostel rückten schließlich 30 Einsatzkräfte aus.

Wegen eines möglichen Gaslecks ist die Feuerwehr in Godshorn ausgerückt. Quelle: Stephan Bommert (Feuerwehr)

Die Feuerwehrleute räumten aus Sicherheitsgründen zunächst das Haus. Nach entsprechenden Messungen konnte die Feuerwehr aber rasch Entwarnung geben. Ein Gasausbruch sei nicht messbar gewesen, heißt es von Sprecher Stephan Bommert. Er spricht dabei von einem möglichen „explosionsfähigen Gemisch“. Woher nun der verdächtige Geruch stammte, steht aktuell nicht fest.

Von Sven Warnecke