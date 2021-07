Gegen Antisemitismus in der Gegenwart: Langenhagener Schüler lernen von Anne Frank

Langenhagen

Bundesweit nehmen gut 500 Schulen am „Anne-Frank-Aktionstag“ teil – auch das Gymnasium Langenhagen war jetzt dabei. Die Schüler positionierten sich dabei klar gegen Antisemitismus und Rassismus.

„Der Aktionstag findet rund um Anne Franks Geburtstag, dem 12. Juni, statt“, berichtet Langenhagens kommissarische Gymnasialleiterin Silke Kaune. Initiiert werde dieser vom gleichnamigen Zentrum in Berlin. Unter dem diesjährigen Motto „Blick auf die Geschichte“ beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Lebensgeschichte des jungen Mädchens, das zu den bekanntesten Opfern des von den Nazis ausgelösten Holocaust zählt.

In einer plakativen Ausstellung erfahren Schülerinnen und Schüler mehr über das Schicksal von Anne Frank, die im Konzentrationslager in Bergen-Belsen ermordet wurde. Quelle: Martina Hartmann-Ohse

Das Schicksal von Anne Frank bewegt

Anne Frank wurde nach ihrem gewaltsamen Tod durch die Veröffentlichung ihres in einem Versteck geschriebenen Tagebuchs weltweit bekannt. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, sich mit der Ausstellung „Blick in die Geschichte“, anhand von Zeitungen und einem Modell des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam der Lebensgeschichte des Mädchens zu nähern. Die Langenhagener Jugendlichen haben dabei auch Fotos als historische Quellen kritisch in den Blick genommen.

Eine Ausstellung zeichnete plakativ die Lebensgeschichte des Mädchens nach. Diese begann mit Fotografien des zweijährigen Kindes 1931 und zeigten sie als Teenagerin 1942. Zwei Monate später musste die Familie Frank in Holland untertauchen und sich vor den Nationalsozialisten verstecken.

Aus der Zeit im Versteck sind keine weiteren Fotos überliefert. Anne Frank wurde später im Konzentrationslager Bergen Belsen in Niedersachsen – nur wenige Kilometer von Langenhagen entfernt – ermordet.

Großes Interesse auch in unteren Jahrgängen

Die Schüler betrachten ein Modell des Hauses, in dem sich Anne Frank vor den Nazis versteckt hielt - und ihr weltberühmtes Tagebuch schrieb. Quelle: Martina Hartmann-Ohse

„Angemeldet für das Projekt waren die Jahrgänge 9 und 10. Sie besuchten im Rahmen des Geschichts- oder Deutschunterrichts die Ausstellung, die von Lehrerin Martina Hartmann-Ohse organisiert wurde“, berichtet Kaune. Das Interesse in anderen Jahrgängen sei aber auch groß gewesen, so dass die Ausstellung auch noch für die 5. und 6. Klassen an der Hindenburgstraße geöffnet wurde.

Der „Anne-Frank-Tag“ steht jedes Jahr unter einem besonderen Motto. Dieser soll Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrende dazu anregen, „sich mit der Geschichte von Anne Frank in der Zeit des Nationalsozialismus sowie mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in der Gegenwart zu befassen“, betont Schulleiterin Kaune.

Ziel sei, dass der Nachwuchs seine Medienkompetenz weiterentwickelt – und die eigene Urteilskraft stärkt. „Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich antisemitischer Verschwörungserzählungen in der Gegenwart“, betont Kaune.

