Die Tankstelle am Friesenring in Langenhagen ist am Mittwochabend erneut Schauplatz eines Überfalls geworden. Trotz vorgehaltener Schusswaffe scheiterte der Täter an dem couragierten Verhalten der 54 Jahre alten Mitarbeiterin. Er musste ohne Beute flüchten. Eine eingeleitete Großfahndung nach dem Unbekannten führte bisher nicht zum Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei betrat der etwa 30 bis 40 Jahre alte maskierte Mann gegen 23.30 Uhr die Tankstelle. Er bedrohte die Angestellte mit gezückter Schusswaffe und forderte Geld. Doch die 54-jährige Frau weigerte sich, dem nachzukommen. Daraufhin versuchte der als etwa 1,85 bis 1,90 Meter große und schlank beschriebene Täter selbst, in die Kasse zu langen. Nachdem ihm auch das nicht gelang, flüchtete er unerkannt und ohne Beute. Die Ermittler vermuten, dass der Räuber dafür ein Auto benutzt haben könnte. „Trotz groß angelegter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter entkommen“, hieß es von der Polizeisprecherin am Donnerstag weiter.

Der Flüchtige trug zur Tatzeit eine Jeanshose, orangefarbene Oberbekleidung sowie eine graue Mütze. Sein Gesicht hatte er mit einem karierten Schal maskiert. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Nicht zum ersten Mal ist die Tankstelle Ziel von Räubern oder Dieben geworden. Zuletzt hatte ein Mitarbeiter einen Dieb im Januar gestellt und der Polizei übergeben. Im Herbst 2017 hatte es in Langenhagen eine ganze Reihe von Überfällen auf Tankstellen, Hotels und Imbisslokale gegeben.

Hinweise zu der jüngsten Tat erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1095555. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke