Geldautomat der Deutschen Bank in Langenhagen gesprengt

Hannover

Die Polizei fahndet nach den Tätern, die in der Nacht zu Mittwoch in Langenhagen den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Walsroder Straße gesprengt haben. Ein Zeuge hatte einen Kombi mit polnischem Kennzeichen vom Tatort flüchten gesehen. Die anschließende Suche der Polizei nach den Automatensprengern, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos.

Ein Zeuge hatte gegen 3.45 Uhr im Bereich der Bankfiliale einen lauten Knall gehört. Nach Angaben der Ermittler hatten die Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem Vorraum des Geldinstituts verschafft und anschließend Gas in den Geldautomaten der Bank eingeleitet. Dadurch riefen sie die die Explosion hervor. Nach der Sprengung nahmen sie das Bargeld aus dem Automaten an sich und flüchtete. Über die Höhe der Beute ist bislang nichts bekannt.

Der Zeuge bemerkte, dass der Kombi zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Bürgersteig vor der Bank geparkt worden war. Dabei handelt es sich vermutlich um einen VW oder einen Audi. Am Steuer des Wagens saß eine maskierte Person. Wie viele Täter insgesamt an dem Verbrechen beteiligt waren, ist unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu dem gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Von Tobias Morchner