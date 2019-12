Sie hatten einen Einkaufswagen mit Waren beladen und wollten ohne zu bezahlen verschwinden. Doch eine Alarmanlage im Edeka-Supermarkt an der Walsroder Straße vereitelte den Plan der Diebe. Nun fahndet die Polizei nach den vier Männern – und setzt auf Zeugenhinweise und das Video aus der Überwachungskamera.

Die Polizei fahndet nach vier Männern, die sich knapp eine halbe Stunde lang in dem Supermarkt in Langenhagen aufhielten, um Beute in einem Einkaufswagen zu verstauen. Quelle: Symbolbild