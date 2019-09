Langenhagen/Hannover

Wer am Regionsentdeckertag am Sonntag, 8. September, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kläranlage in Langenhagen reisen will, muss sich auf einen schwierigeren Weg einstellen. Der Grund: Die Üstra sperrt ab Sonnabend, 7. September, circa 5 Uhr, bis Sonntag, 8. September, Betriebsschluss, wegen Bauarbeiten die Strecke der Stadtbahnlinie 1 zwischen den Haltestellen Kabelkamp und dem Endpunkt Langenhagen. Als Ersatz pendeln Busse zwischen den Haltstellen.

„Auf der Vahrenwalder Straße werden im Streckenverlauf der Stadtbahnlinie 1 neue Gleise verlegt“, teilte Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Mittwoch mit. In beide Richtungen müssen Fahrgäste deshalb an der Haltestelle Kabelkamp vom Bus in die Bahn und andersherum umsteigen. Die Ersatzhaltestellen der Busse befinden sich nach Angaben der Üstra in der Nähe der regulären Haltepunkte. Doch die Fahrgäste müssen sich auf andere Abfahrtzeiten einstellen: „Im 30- und 60-Minuten-Takt fahren die Busse am Endpunkt Langenhagen bis zu 5 Minuten vor der üblichen Abfahrtszeit ab, um die Anschlüsse in der Innenstadt zu erreichen“, kündigt die Üstra an.

Arbeiten dauern noch bis Dezember

Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, empfiehlt das Unternehmen, bereits am Hochbahnsteig Büttnerstraße zwischen Stadtbahn und Bus umzusteigen. Eine Ersatzhaltestelle finden Fahrgäste hinter der Einmündung zum Großen Kolonnenweg.

Die Bauarbeiten an den Gleisen im Bereich der Überfahrten Alter Flughafen, Kugelfangtrift und Industrieweg sowie Heinrich-Heine-Straße dauern nach Auskunft der Üstra noch bis Anfang Dezember. „Insgesamt werden rund ein Kilometer neue Gleise verbaut“, schreibt Iwannek.

Unternehmen kündigt weitere Sperrungen an

Dazu sind an weiteren Tagen Sperrungen der Strecke nötig. Diese plant die Üstra für Sonntag, 22. September, von 15 Uhr bis Betriebsschluss, von Donnerstag, 3. Oktober, 5 Uhr bis Sonntag, 6. Oktober, Betriebsschluss, am Sonntag, 20. Oktober, von 5 Uhr bis Betriebsschluss, von Sonnabend, 26. Oktober, von 5 Uhr bis Sonntag, 27. Oktober, Betriebsschluss sowie von Donnerstag, 31. Oktober, 3.30 Uhr bis Sonntag, 3. November, Betriebsschluss. Nähere Informationen will das Unternehmen separat veröffentlichen.

Fahrgäste müssen sich zudem im Verlauf der Arbeiten auf eine kurzfristige Verlegung der Haltestellen Alter Flughafen und Wiesenau einstellen.

Von Julia Gödde-Polley