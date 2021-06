Hannover

Beamte der Polizei Hannover haben am Freitag und Sonnabend zahlreiche Kontrollen von Autos und Kleintransportern vorgenommen. Zudem richteten sie ihr Augenmerk auf die sogenannte Autoposerszene, die sich seit geraumer Zeit am Maschsee aber auch an anderen Orten der Stadt vermehrt wieder zeigt.

Fahrer von Kleintransportern kontrolliert

Am Freitag hatten sich die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz Varrelheide an der Autobahn 2 positioniert. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen des Zolls und des Bundesamts für Güterverkehr. Gemeinsam überprüften sie 117 Kleintransporter. Dabei ahndeten sie 48 Verstöße. So wurden allein 26-mal nicht die nötigen Arbeitszeitnachweise geführt. Darüber hinaus stellten die Beamten einen gefälschten Führerschein und einen gefälschten Ausweis sicher. Außerdem hatte der Beifahrer eines Transporterfahrers zehn Gramm Marihuana bei sich. Ein Urintest vor Ort ergab: Der Beifahrer hatte sich offenbar an den Drogen bedient. Der Test schlug positiv auf THC an.

Zur selben Zeit überprüften Polizisten die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten auf der Autobahn 7. 516 Verkehrsteilnehmer waren mit zu hohem Tempo unterwegs, 109 von ihnen so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Schwerpunkt: Autoposerszene

Am Sonnabend konzentrierte sich die Polizei auf die Kontrolle der Autoposer. Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 78 Wagen und stellten dabei 48 Verstöße fest. In sieben Fällen waren die Veränderungen, die an dem jeweiligen Fahrzeug vorgenommen worden waren, so gravierend, dass damit automatisch die Betriebserlaubnis erloschen war. In diesen Fällen untersagte die Polizei den Autoposern die Weiterfahrt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Kontrolle von zwei weiteren Mitgliedern der Szene auf einem Parkplatz in Langenhagen entdeckten die Einsatzkräfte, dass die beiden Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Sie hatten Amphetamine zu sich genommen.

Von Tobias Morchner