Mit dem wohl größten symbolischen Spaten in der Geschichte Langenhagens hat der objektiv kapitalste Neubau der Stadt begonnen: Nach dem feierlichen ersten Spatenstich für das Gymnasium an der Pferderennbahn am Dienstagabend kann bereits im Juli der Rohbau folgen. Im August 2022 – so der Plan – wird der Unterricht im dann fertiggestellten Neubau starten. Rund 85 Millionen Euro (plus/minus 15 Prozent) investiert die Stadt, nachdem ein Brandschutzgutachten im Sommer 2015 der bisherigen Heimat der Schule an der Konrad-Adenauer-Straße weitestgehend Abbruchreife und sofortige Schließung attestierte.

Kleiner Gästekreis mit großem Abstand

So bedeutsam diese Feierlichkeit auch sein mochte: Sie fand aufgrund der Corona-Pandemie im denkbar kleinsten Kreis statt. Weder Schülerschaft noch Kollegium durften teilnehmen. Auch die Kommunalpolitik sei ausdrücklich nicht eingeladen worden, wie die zuständigen Dezernenten Monika Gotzes-Karrasch und Carsten Hettwer bedauernd einräumten. Statt dessen versammelte sich ein knappes Dutzend stellvertretend für die Stadt und die Schule sowie für die Architekten und Bauunternehmen mit großen Abständen zwischen den noch immer übergroßen Erd- und Schotterhaufen, die sich auf dem künftigen Baugrund auftürmen.

Zur Galerie In kleiner Runde nur konnten Stadt, Schule und Baufirmen in Zeiten der Pandemie der erste symbolische Spatenstich für das Gymnasium an Langenhagens Pferderennbahn feiern.

„Starker Schritt, alten Standort aufzugeben“

Auch wenn es bis zum Baubeginn nunmehr knapp fünf Jahre gedauert und insgesamt 18 politischer Beschlussdrucksachen bedurft hat, wie Schuldezernentin Monika Gotzes-Karrasch in ihrer Rede resümierte, lobten alle Redner das konstruktive Zusammenwirken für das nun umzusetzende Raumprogramm. „Es war ein starker Schritt für das Gymnasium, den alten Standort aufzugeben“, sagte sie in einer ihrer letzten offiziellen Ansprachen, bevor sie Ende des Monats in den Ruhestand geht.

Das neue Gymnasium wird Platz haben für bis zu sieben Züge, was jedoch aktuell noch als Reserve für die Zukunft zu verstehen sei. Ungeachtet aller politischen Debatten um den Neubau lobte der Kölner Architekt Gernot Schulz, dessen Entwurf als Erstplatzierter aus dem Wettbewerb hervorgegangen war, die durchaus schnelle Umsetzung in Langenhagen. „Da bin ich aus anderen Kommunen sehr viel längere Entscheidungswege gewohnt.“

Die drei Ehrenredner legen Hand an mit eigenen Miniaturspaten: Gymnasiumsrektor Matthias Brautlecht (links), Schuldezernentin Monika Gotzes-Karrasch und der Architekt Gernot Schulz. Quelle: Rebekka Neander

Dachterrasse kürzt Wege für 1700 Kinder und Jugendliche

Um bis zu 1700 Kindern und Jugendlichen sowie rund 120 Lehrkräften in dem entsprechend großen Gebäude gleichermaßen kurze Wege zu ermöglichen, hatte Schulz’ Team einen L-förmigen Bau in Holz-Hybridbauweise entworfen, der eine Dachterrasse auf einem Teil des Gebäudes als zusätzliche Schulhoffläche erschließt. „Auf dieser Fläche und der dazu gehörenden großen Treppe werden wir im Sommer 2022 dann alle gemeinsam die Eröffnung feiern“, fügte Schulz auch als Trost für die jetzt so klein ausgefallene Feierlichkeit hinzu.

Mit dem Spatenstich für das Gymnasium stößt Langenhagen einen ganzen Reigen an Großbauprojekten an. Verhältnismäßig klein lässt sich da noch die Erweiterung an die Leibniz-IGS an der Rathenaustraße an, deren Arbeiten im Juni beginnen. Für die große Erweiterung der IGS-Süd an der Angerstraße erwartet die Stadt im Juli die nächsten Ergebnisse der Verhandlungen mit den Siegern des Architekturwettbewerbs. Für die IGS Langenhagen, deren Neubau erst beginnen kann, wenn das Gymnasium an die Pferderennbahn umgezogen ist, soll bis Ende 2020 der Architekturwettbewerb begonnen haben.

Von Rebekka Neander