Langenhagen

Für die Viertklässler ist es nun soweit: Der Wechsel zur neuen Schulform steht bevor. Wer sein Kind am Gymnasium Langenhagen anmelden möchte, kann dies am Donnerstag, 28. Mai, tun. Von 8.30 bis 18 Uhr nehmen Schulleiter Matthias Brautlecht, seine Stellvertreterin Silke Kaune und die Sekundarstufen-I-Koordinatorin Martina Essmann die Anmeldungen auf dem neu entstandenen Containercampus entgegen. Sie informieren auch über Profile und Anforderungen am Gymnasium.

Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln werden Eltern gebeten, im Schulsekretariat unter Telefon (0511) 73079670 von 9 bis 12.30 Uhr einen Termin zu vereinbaren. Welche Unterlagen mitzubringen sind, erfahren Eltern auf der Homepage des Gymnasiums www.gymnasium-langenhagen.de/dokumente. Für Schüler, die an anderen Schulen keinen Platz gefunden haben, gibt es einen Ausweichanmeldetermin am Freitag, 12. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr.

Von Gabriele Gerner