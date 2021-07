Hannover

Im Raum Hannover stellt Netzbetreiber Enercity in den kommenden Jahren die Gasversorgung vom bisherigen L-Gas auf das energiereichere H-Gas um. Dazu muss der Energieversorger alle ans Netz angeschlossenen Geräte in den Haushalten umrüsten. In Langenhagen sowie der Nordosthälfte Hannovers startet die Erfassung von Gasthermen und Gasherden in den ersten Haushalten im Spätsommer. Die ersten allgemeinen Infobriefe sind versandt. Zum nordöstlichen Hannover zählen für Enercity auch Calenberger Neustadt, Sahlkamp, Teile von Nordstadt, Hainholz, Vinnhorst, Herrenhausen, Vahrenwald und Vahrenheide.

„Die Herausforderung: Wir müssen jedes einzelne mit Gas betriebene Gerät überprüfen und danach anpassen“, berichtete Aimo Wolniczak von Enercity im Bezirksrat Nord. Dafür sind zwei Termine erforderlich. Beim ersten Besuch erfassen die Techniker in einer halben Stunde den Gerätetyp und welche Ersatzteile für die Umrüstung notwendig sind. Beim zweiten Termin erfolgt die Umstellung, die rund 60 bis 90 Minuten dauert. Beides ist für den Nutzer kostenlos. Allerdings lassen sich manche alte Geräte nicht mehr umrüsten. In diesem Fall muss der Eigentümer sich Ersatz beschaffen. Dafür gibt es teils Zuschüsse.

Techniker prüfen Geräte ab September

Ab Mitte August 2021 verschickt Enercity schrittweise Anschreiben an die einzelnen Haushalte mit vorgegebenen Terminen, die drei Wochen später liegen. Bei diesen Terminen geht es erst einmal um die Erfassung der Geräte in Langenhagen und dem nordöstlichen Hannover ab September 2021. Die eigentliche Anpassung der Geräte läuft in Langenhagen erst ab Mai 2023 und in Nordosthannover ab Dezember 2023. Für die gesamte Westhälfte Hannovers startet die Erfassung ab Oktober 2022 und die Umrüstung ab Dezember 2024.

Vorsicht vor Trickbetrügern

„Trickbetrüger sind unsere größte Sorge“, sagt Wolniczak. Alle Fahrzeuge im Einsatz tragen deshalb das Logo „Zeit für mein H-Gas“. Die Techniker zeigen unaufgefordert ihren Lichtbildausweis und außerdem eine Codenummer. Im Anschreiben an den Haushalt ist rechts unten ebenfalls ein Sicherheitspin vermerkt, den die Kunden mit der Nummer der Techniker abgleichen sollen. Stimmen die Ziffern nicht überein, sollten die Kunden den Besucher nicht in die Wohnung lassen. Das Enercity-Gasbüro ist im Internet unter www.mein-h-gas.de zu erreichen, außerdem über die kostenfreie Telefonnummer (08 00) 36 37 24 89.

„Wir gehen davon aus, dass rund ein Prozent der Gasthermen nicht mehr angepasst werden kann“, sagt Wolniczak. Insgesamt stellt Enercity im Raum Hannover bis 2025 rund 260.000 Geräte um. Zwischen Erfassung und Umrüstung der Geräte liegt jeweils mindestens ein Jahr.

Von Bärbel Hilbig