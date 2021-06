Langenhagen

Eine freie Fläche mitten in der Stadt ist in der Regel ein rares Gut. So auch in Langenhagen, wo es mit dem Handelshof noch ein zentrales unbebautes Grundstück gibt. Bei der Vergabe des Grundstückes will die Politik nun ein Wörtchen mitreden.

Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg – kurz: BraWo – als Investor für das Gelände vorgestellt. Ein fünfstöckiges Gebäude mit Laden- und Büroflächen sowie Wohnungen sollte auf dem Handelshof entstehen. Das Grundstück wollte die Verwaltung nach eigenem Bekunden für 350 bis 400 Euro pro Quadratmeter verkaufen. Aus den Einnahmen des Verkaufs wollte die Stadt die Straße Handelshof und die umliegenden Grünflächen umgestalten. Auch der Wendehammer am Eingang des Handelshofs sollte weichen.

„Haben zu wenig gute Flächen“

Zu dem Verkauf des Grundstücks an die BraWo ist es bislang jedoch nicht gekommen, obwohl die Stadtverwaltung aufs Tempo gedrückt hat. Denn der Vorschlag aus dem Rathaus behagte den Langenhagener Politikerinnen und Politikern nicht. Vor allem der Verkaufspreis erschien ihnen für die so wertvolle Fläche im Innenstadtbereich zu günstig. Stattdessen schlugen die Grünen nun vor, das Grundstück für 750 Euro pro Quadratmeter anzubieten.

„Wir haben zu wenig gute Flächen. Die, die wir haben, müssen wir hochwertig ausgestalten“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dirk Musfeldt in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Den Vorstoß der Grünen lehnten die übrigen Mitglieder des Ausschusses jedoch ab – und einigten sich stattdessen auf einen Vorschlag der SPD.

Lesen Sie auch Widerstand regt sich gegen Bebauung Handelshof

Die Sozialdemokraten hatten einen Antrag für die öffentliche Ausschreibung des Grundstücks mit zuvor definierten Mindestkriterien, zu denen auch der Preis des Grundstückes gehören soll, gestellt. Davon erhoffen sich die Politiker, einen angemessenen Preis für die Fläche zu erzielen und zugleich durch den entstehenden Wettbewerb mehrere Vorschläge für die Bebauung zu bekommen.

Mindestanforderungen bestimmen

Die Gefahr hierbei sei, dass diese Vorschläge die Bedürfnisse der Langenhagenerinnen und Langenhagener nicht erfüllen. Deshalb sieht der Antrag der SPD vor, Mindestkriterien zu formulieren. Die Liste umfasst derzeit die Punkte Preis, Nutzung und Funktionen des Gebäudes, städtebauliche Aspekte, Architektur sowie ökologische Standards. Der Vorsitzenden des Finanzausschusses, Irina Brunotte (SPD), zufolge könnten aber noch weitere Kriterien bestimmt werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Festlegung der Kriterien soll die Verwaltung vornehmen und diese dabei auch gewichten. So könne etwa der Preis anders in die Vergabe hineinspielen als die Nutzung des Gebäudes oder die ökologischen Standards, argumentieren die Sozialdemokraten. Die endgültigen Kriterien sollen dann der Politik vorgelegt werden – welche dadurch ein Mitspracherecht bekommt. Das wäre bei einem Verkauf ohne öffentliche Ausschreibung nicht der Fall, erklärte Brunotte.

„Was, wenn es nur ein Angebot gibt?“

Einzig die CDU zeigte sich mit dem nun vorgebrachten Vorschlag nicht einverstanden. „Alle träumen von vielen Investoren, aber was machen wir, wenn es nur ein Angebot gibt?“, gab der Fraktionsvorsitzende Domenic Veltrup zu bedenken. Er bezweifelte, dass die Stadt dazu in der Lage sei, den Kriterienkatalog so scharf zu definieren, dass die Bebauung letztlich auch den Wünschen entspräche. „Das, was wir da machen, ist ein Stück Lotterie“, sagte er.

Ob es zu einer öffentlichen Ausschreibung kommen wird, hängt nun davon ab, wie der Rat der Stadt die Sache bewertet. Dieser trifft sich am Montag, 21. Juni, in einer hybriden Sitzung. Bürgerinnen und Bürger können bei der Sitzung im Theatersaal, Rathenaustraße 14, dabei sein. Beginn ist um 18 Uhr.

Von Thea Schmidt