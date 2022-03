Hannover

Das Flugverbot über Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs trifft auch die Verbindungen am Hannover-Airport. Sämtliche Flüge von und nach Russland sowie Überflüge über das riesige Land im Osten sind gestrichen.

Aeroflot-Flüge in Langenhagen fallen aus

In Langenhagen sind seit dem Flug-Embargo die regelmäßigen Flüge mit Aeroflot von und nach Moskau entfallen. „In der Wintersaison gab es wöchentlich zwei Verbindungen“, sagt Flughafensprecherin Kristin Peschel. Sie fielen ersatzlos aus. „Die Airline hat die Flüge kurzfristig gestrichen.“

Im vergangenen Jahr hatte es während der Sommersaison zusätzlich einmal pro Woche eine Moskau-Verbindung durch die russische S7-Airline gegeben. Ob diese 2022 wieder starten wird, ist derzeit völlig unklar. „Eigentlich war bisher vorgesehen, dass dieser dritte Moskau-Flug von Hannover aus auch ab diesem Sommerflugplan wieder startet“, sagt Peschel. Ob es dazu kommt, wird der Verlauf des Ukraine-Kriegs zeigen.

Frachtverkehr von Moskau gestoppt

Insgesamt hatten die Flugverbindungen von Hannover nach Osteuropa in den vergangenen Jahren nachgelassen. So hat etwa die russische Aeroflot-Tochter Orenair ab 2016 mehrfach wöchentlich Linienflüge in sibirische Städte angeboten. Sie sind aber längst wieder eingestellt worden. Auch Flüge in die Ukraine gibt es seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr.

Weil von Hannover keine Fernflüge über Russland führen, müssen keine Fluggesellschaften Streckenverlängerungen fliegen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Auf den Frachtverkehr am Hannover Airport hat das Flug-Embargo hingegen kaum Auswirkungen. Cargo-Flüge von und nach Russland habe es zwar vor dem Ukraine-Krieg immer mal wieder gegeben, aber „eher selten“ und nur als Charterflüge, sagt Sprecherin Peschel. Unter anderem hatte die russische Fluggesellschaft Air-Bridge-Cargo (ABC) große Airbus-Maschinen im Einsatz gehabt, die von Moskau nach Hannover und retour flogen. Auch diese Charterverbindungen fallen derzeit ersatzlos aus.

Keine Streckenverlängerungen

Streckenverlängerungen ruft das Russland-Überflugverbot für die in Hannover startenden Maschinen nicht hervor. Da von Langenhagen aus keine Fernflugverbindungen angeboten werden, die über den russischen Luftraum führen, muss keine Fluggesellschaft umplanen.

Geschlossen ist seit einigen Tagen der Counter des Aeroflot-Reisebüros im Flughafen. Der Veranstalter hat die Fläche von der Flughafenverwaltung gepachtet und öffnet derzeit nicht.

Neuer Geschäftsführer Prof. Martin Roll tritt Amt an

Prof. Dr. Martin Roll startet als weiterer Geschäftsführer am Flughafen Hannover. Quelle: HAJ

Derweil hat am Dienstag der neue Geschäftsführer Prof. Martin Roll sein Amt am Flughafen angetreten. Noch bis Jahresende wird er neben dem bisherigen Alleingeschäftsführer Raoul Hille aktiv sein und die Bereiche Finanzen und Personal verantworten. Hille wechselt nach 18 Jahren an der Spitze des Flughafens in den Ruhestand. 2023 soll dann ein weiterer Geschäftsführer für die Bereiche Technik und Betrieb eingestellt werden.

Der promovierte Wirtschaftswissenschafter Roll kennt den Flughafen gut. Er war dort früher Bereichsleiter und hat Stationen als Führungskraft beim Abfertiger AHS, bei Lufthansa Cargo und Deutsche Lufthansa durchlaufen und war zuletzt Vorstandschef bei einem großen Personaldienstleister. Er ist zudem Honorarprofessor für Luftverkehrsmanagement.

Dieses Jahr wieder 4 Millionen Passagiere?

In der Corona-Krise hat der Flughafen massiv Passagiere und Umsatz eingebüßt. Immerhin konnte er nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr das Rekorddefizit aus dem ersten Corona-Jahr 2020 etwa halbieren, von 43 auf rund 20 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 hatte der Flughafen 4 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet.

Die Passagierzahlen hat der Airport in Langenhagen von 1,45 Millionen im Jahr 2020 auf rund zwei Millionen gesteigert. Allerdings kam es infolge von Personalmangel im Sicherheitsbereich sowohl in den Sommermonaten wie auch in den Herbstferien zu erheblichen Abfertigungsproblemen.

Für das laufende Jahr rechnete Flughafen-Chef Hille zuletzt mit knapp vier Millionen Passagieren. Es werde bis 2026 dauern, bis das Niveau der Vorkrisenzeit erreicht werde, sagte Hille jüngst. 2019 starteten und landeten 6,3 Millionen Passagiere in Langenhagen.

Von Conrad von Meding