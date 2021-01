Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagabend auf die Autobahn 2 gerufen worden. An der Anschlussstelle Hannover/Langenhagen sind nach ersten Informationen zwei Wagen zusammengeprallt. Ein Mensch soll eingeklemmt sein. Schon am Morgen gab es einen Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen.