Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach mindestens zwei Männern, die einen 91-Jährigen betrogen und so um fast 35.000 Euro gebracht haben. Die Verdächtigen hatten das Geld des Seniors auf ein eigenes Konto überwiesen und anschließend an Automaten abgehoben. Der Bank war der Schwindel erst im Nachhinein aufgefallen – eine zweite Überweisung konnte immerhin gestoppt werden. Um die Betrüger zu finden, haben die Ermittler jetzt Fotos von ihnen veröffentlicht.

Die Betrugsanzeige stammt bereits vom 6. Juli, die Tat selbst ereignete sich sogar schon am 26. Juni. Mithilfe klassischer Papierüberweisungsträger wurde in die Wege geleitet, dass 34.950 Euro vom Konto des 91-Jährigen abgebucht und einem anderen gutgeschrieben werden. „Das Empfängerkonto wurde mit gefälschten Daten eröffnet“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die zweite Überweisung am 6. Juli wurde daraufhin nicht mehr akzeptiert, die Bank wandte sich an die Polizei.

Betrug und Urkundenfälschung

Die wiederum stellte dann fest, dass zwei Unbekannte das erbeutete Geld bereits abgehoben hatten. Dafür nutzten sie vier Geldautomaten in Hannover und je einen in Langenhagen, Köln und Monheim ( Nordrhein-Westfalen). Laut Polizei ist noch offen, wie die Verdächtigen an die Kontodaten und mutmaßlich auch Unterschrift des 91-jährigen Deutschen kamen, der in Belgien lebt. „Das ist noch Bestandteil der Ermittlungen“, sagt Shapovalova. Den Tätern wird Überweisungsbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Für fünf Abhebungen in der Region Hannover verantwortlich: Dieser Mann trug stets Anzug und Hut, wenn er zum Bankautomaten ging. Quelle: Polizei

Der eine Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt, dunkelhäutig und schlank. Er soll insgesamt sechs Tranchen abgehoben haben, darunter die fünf in der Region Hannover. Laut Polizei trug der Mann dabei stets dieselbe Kleidung: einen schwarzen Hut mit rotem Band, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, ein schwarzes Hemd und ein dunkelgraues Sakko. Außerdem hatte er eine dunkelgraue Hose und, braune Sneakers mit weißer Sohle an und eine braune Bauchtasche bei sich

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dieser Mann soll einen Teil der Beute in Köln-Mülheim abgehoben haben. Quelle: Polizei

Der zweite Gesuchte hob lediglich einmal Geld in Köln-Mülheim ab. Er ist schlank, Brillenträger und hat graues, lichtes Haar mit Geheimratsecken. Als er das Geld abhub, trug der Mann ein helles T-Shirt mit Knopfleiste, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine silberne Armbanduhr. Auffälligstes Merkmal war allerdings ein blauer Regenschirm mit einem großem, runden Griff. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 27 20.

Von Peer Hellerling