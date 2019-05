Langenhagen

Vom Flughafen in Untersuchungshaft: Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen offenen Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Deutschen vollstreckt. Der Mann war mit einer Maschine aus dem ägyptischen Hurghada in am Flughafen Langenhagen gelandet und fiel bei der Einreisekontrolle auf. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der 38-Jährige wegen Betruges gesucht, er war nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen. Die Ermittler überstellten den Mann an die Landespolizei, um ihn einem Haftrichter vorzuführen.

Von pah