Vor der Marktkirche in Hannover steht ab sofort wieder ein prächtiger Weihnachtsbaum. Am frühen Sonnabend brachten Arbeiter Nordmanntanne in Position. Bis Mittwoch wird sie nun geschmückt. Wegen Corona wollte die Stadt aus Kostengründen auf den Baum verzichten, doch eine anonyme Spende rettete die Pläne.