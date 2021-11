Hannover

Um 9.40 Uhr am 27. April 2021 schaute Hans-Rainer B. (68) noch nach einem Ferienhaus in Dänemark – mit Whirlpool und Sauna. Einige Minuten später ging er los, um seine Schwiegermutter zu ermorden, mit der er seit vielen Jahren unter einem Dach lebt. Die Banalität des Bösen. Am Mittwoch wurde der Rentner wegen versuchten Mordes zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

„Das war die Umsetzung eines lang gehegten Planes“, sagte Richter Stefan Joseph. Weil sich der Angeklagte beim Erbe übergangen fühlte, habe er seine Schwiegermutter ermorden wollen. Er habe sie zunächst mit einer Plastikfolie ersticken wollen. Als das nicht klappte, schlug und trat er die hochbetagte Frau. Am Ende wuchtete er ihren Kopf gegen die oberste Treppenstufe, um es wie einen Treppensturz aussehen zu lassen.

Mordplan im Tatort abgeschaut?

Ein Ermittler stellte fest, dass zwei Tage vor der Tat in Langenhagen ein ähnliches Verbrechen im SWR-Tatort „Was wir erben“ gezeigt wurde. Ein Zufall? Die Parallele zu Deutschlands beliebtester Krimiserie spielte am Mittwoch im Landgericht Hannover keine Rolle mehr.

Wie im „Tatort“ war aber bei Hans-Rainer B. auch Habgier im Spiel. Das Gericht schaute sich minutiöse Auflistungen des Angeklagten an. Dort führte der Rentner Buch über die Konten und Fonds seiner Schwiegermutter. „Zusammen mit einer anderen Anlage wären das allein schon 160.800 Euro. Wo ist das geblieben?“, heißt es auf einer Liste. B. räumte ein, Dokumente der Seniorin unterschlagen zu haben, um eine Übersicht über ihre Vermögensverhältnisse zu bekommen.

Richter Joseph beschreibt Hans-Rainer B. als einen Menschen, der immer nur an sich denke. „Es ging Ihnen nicht um die verletzte Ehre, es ging Ihnen ums Geld.“ Der Angeklagte hatte das Verbrechen als „Spontantat“ dargestellt. Zufällig habe er die Plastikfolie in der Hand gehabt, um im Keller einen Spiegel zu reparieren. Dann habe ihn das Opfer „gekränkt“ und er habe sie mit der Folie ersticken wollen. Das Gericht befand diese Darstellung als „abstrus“. Zumal er dann auch nicht von seinem Tötungsvorhaben abgelassen habe.

Postbotin rettete der Seniorin das Leben

Weil eine Postbotin die Hilfe-Schreie der Seniorin hörte, ließ B. von seinem Opfer ab. Als die alte Frau schwer verletzt und blutüberströmt im Treppenhaus lag, habe der Angeklagte behauptet: Der Rettungswagen ist schon unterwegs. Anschließend habe er sich in die Küche seiner Schwiegermutter gesetzt und Zeitung gelesen.

Hans-Rainer B. ist mehrfach wegen Betruges und anderer Delikte vorbestraft. Er saß bereits zwei Jahre im Gefängnis. Was den bärigen Mann mit weißem Haar und Vollbart aus der Bahn geworfen hat, blieb ein wenig nebulös. Er war 15 Jahre bei der Bundeswehr und wurde sogar vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) angeworben. Danach schaffte er die Ausbildung zum Beamten im gehobenen Dienst nicht.

Als Einzelhändler ging er dann in den 1990er-Jahren in Konkurs. Es folgten mehrere Jobs. Am Ende musste er mit kleiner Rente in den Ruhestand. Seine Frau und er besserten die schmalen monatlichen Bezüge mit einem Putzjob auf. Doch aus gesundheitlichen Gründen hätte er diese Tätigkeit nicht mehr lange ausüben können. Für einen Urlaub im Whirlpool und mit Sauna hätte es dann nicht mehr gereicht. Richter Joseph befand daher: „Diese Tat ging Ihnen schon lange in Ihrem Kopf vor.“

Von Thomas Nagel