Am Wochenende beginnen die Herbstferien in Niedersachsen, aber bei der Abfertigung am Flughafen hakt es weiterhin erheblich. Können die Passagiere beruhigt ab Hannover-Langenhagen in den Urlaub starten?

Raoul Hille: Ich teile die Einschätzung nicht, dass es noch erheblich hakt. Die größten Probleme sind dank intensiver organisatorischer Nachsteuerungen und dank eines verstärkten Personaleinsatzes behoben. Aber richtig ist auch, dass wir weiterhin Warteschlangen und teilweise leichte Flugverspätungen im Flughafen haben. Die wird es auch in den Herbstferien geben.

Warteschlangen bis ins Nachbarterminal

Ein HAZ-Leser schrieb uns in der Nacht zu Dienstag eine verzweifelte Mail aus dem Terminal, dass die Warteschlange aus Terminal C mal wieder bis zum Terminal B reiche. Das klingt nach ziemlich deutlichen Defiziten in den Abläufen. Ein anderer Leser schrieb in dieser Woche, die Zustände am Flughafen seien „für eine internationale Messestadt ein unfassbar peinliches Armutszeugnis“.

Hille: Fakt ist, dass wir ein stark touristisch geprägter Flughafen sind. Das bedeutet, dass wir im Jahreszeitenverlauf extreme Spitzen in der Nachfrage haben, noch mal verstärkt an den Wochenenden und in der Nacht. Wenn alles drei zusammenkommt, dann haben wir schon immer Warteschlangen vor den Check-in-Schaltern und den Sicherheitslinien gehabt. Wegen Corona ist es nun zu einer personellen Unterdeckung gekommen bei einem Dienstleister, der für die Sicherheit zuständig ist. Das hat zu erheblichen Problemen geführt, mit denen wir nicht zufrieden sein können. Aber es ist jetzt eine Menge passiert.

Im Interview: Raoul Hille ist seit 15 Jahren Chefmanager des Flughafens in Langenhagen. Corinna Bolinius ist seit 2020 Inspektionsleiterin der Bundespolizei am Flughafen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bevor Sie schildern, was Sie geändert haben, erst einmal die wichtigste Frage: Können Sie zusagen, dass alle Urlauber in den Herbstferien ihren Flieger bekommen werden?

Hille: Die teils chaotischen und unentschuldbaren Zustände mit Warteschlangen bis zum Parkhaus, mit zwei Stunden Wartezeit vor der Sicherheitskontrolle und verpassten Flügen werden sich hoffentlich nicht wiederholen. Wir haben uns mit allen Partnern am Flughafen so gut es die Rahmenbedingungen erlauben gewappnet. Passagiere, die rechtzeitig am Flughafen sind, werden ihren Flug nicht verpassen. Rechtzeitig heißt: Bei touristischen Reisen in der Regel drei Stunden vorher, bei Linienflügen in der Regel zwei Stunden.

Corinna Bolinius: Der Sicherheitsdienstleister Securitas hat das Personal für die Herbstferien um etwa 40 Beschäftigte aufgestockt. Er holt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus München und Leipzig nach Hannover. Die Münchner fangen in der Nacht zu Donnerstag an. Und auch die ersten neu geschulten und zertifizierten Beschäftigten starten jetzt. Die vorgeschriebenen Schulungen dauern in Deutschland einige Monate. Das ist lang, aber dafür haben wir eben auch topausgebildetes Personal.

Kein Personal aus dem Niedriglohnsegment

Gedränge am Flughafen: Vielen Urlaubsreisenden hat der schlechte Start die Ferien vermiest. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

War es denn aus Ihrer Sicht eine gute Idee, dass die hoheitliche Aufgabe der Sicherheitskontrollen, die ja immerhin der Terrorbekämpfung dienen, von der Bundespolizei an einen privaten Dienstleister vergeben wurde?

Bolinius: Es wird gelegentlich der Eindruck erweckt, dort werde mit Personal aus dem Niedriglohnsegment gearbeitet. Dem möchte ich klar widersprechen. Es handelt sich um zertifiziertes und sehr qualifiziertes Personal. Auf die Leute lasse ich nichts kommen. Es sind eben einfach zu wenige, weil während der Corona-Krise in der Kurzarbeit ihre Verträge teilweise nicht verlängert werden durften.

Sie konnten nicht verlängert werden, weil die Arbeitsverträge befristet waren und der Gesetzgeber verbietet, dass man in Phasen von Kurzarbeit befristete Verträge verlängert. Hätte aber Securitas das Personal mit unbefristeten Verträgen eingestellt, dann wären all die Probleme doch gar nicht erst entstanden.

Bolinius: Fest steht, dass Securitas kein Interesse hatte, sich von den Beschäftigten zu trennen. Sie versuchen, die Leute zurückzuholen. Und ich möchte gerne betonen: Die Probleme liegen auch nicht nur an den Sicherheitskontrollen im Flughafen.

Hille: Wichtig ist uns vor allem, dass die Beschäftigten, die jetzt hier sind, nicht diejenigen sind, die für die Wartezeiten verantwortlich sind. Die machen einen wirklich tollen Job. Pro Sicherheitsspur kontrollieren sie bis zu 210 Passagiere pro Stunde – das hat es so noch nicht gegeben am Flughafen. Ich kann verstehen, dass niemand gerne in einer Warteschlange steht – ich auch nicht. Aber unsere höfliche Bitte wäre, das nicht an den Menschen auszulassen, die alles tun, um die Abfertigung zu beschleunigen.

Was bringt die Taskforce?

Vor drei Wochen haben Sie neben den täglich stattfindenden Abstimmungen zwischen den Systempartnern am Flughafen eine zusätzliche Taskforce eingesetzt, die die Probleme lösen soll. Gibt es denn sichtbare Ergebnisse?

Bolinius: Unbedingt. Wir haben an mehreren Stellen die Abläufe nachgeschärft. Das Ergebnis ist deutlich zu spüren. Ein Beispiel: Vorher hatten wir bei den Kontrollen des Handgepäcks bei einigen touristischen Flügen eine Nachkontrollquote von etwa 25 Prozent. Das bedeutet: Bei jedem vierten Passagier musste das Handgepäck nach dem Durchleuchten überprüft und noch einmal händisch durchsucht werden. Das verzögert die Abläufe ganz erheblich zulasten aller, die noch warten. Jetzt haben wir vorgelagerte Ansprachen. Schon in der Warteschlange, weit vor dem Durchleuchten, müssen in Peak-Zeiten alle an Tischen vorbei, wo freundliche Mitarbeiter fragen, ob Getränke oder andere Flüssigkeiten im Handgepäck sind. Teilweise kommen dann bis zu 25 Flaschen und Fläschchen zum Vorschein: Shampoo, Sonnenmilch, Kaffee-Mischgetränke, aber insbesondere auch Nutella-Gläser.

Nachkontrollen teils halbiert

Können Sie die Zeitersparnis beziffern?

Bolinius: Die Zahl der Nachkontrollen konnte teilweise halbiert werden. Das wirkt sich erheblich auf den Durchsatz aus.

Hille: Darüber hinaus haben wir das Schlangenmanagement in den Terminals verbessert, sodass sich die Wartenden vor den Check-in-Schaltern und vor der Sicherheitskontrolle nicht mehr so durchmischen. Wir sprechen die Menschen schon in der Warteschlange vor dem Check-in an, dass sie ihre Papiere bereithalten sollen. Denn der Check-in dauert durch die Kontrolle der Corona-Unterlagen jetzt ohnehin doppelt so lange – da darf es nicht zu Verzögerungen kommen. Und wir haben für Einzelfälle sogar Drucker im Flughafen-Servicebereich bereitstehen, um die Corona-Reiseunterlagen auszudrucken, wenn jemand die vergessen hat. Aber das darf wirklich nur in Notfällen genutzt werden, sonst kollabiert der Servicebereich.

Zu spät reagiert?

Das klingt alles nach Verbesserungen – aber warum bitte hat das alles so lange gedauert? Die Probleme haben doch bereits in den Sommerferien angefangen, jetzt starten die Herbstferien.

Im September reichten die Warteschlangen teils bis auf das Parkdeck – hier allerdings nicht wegen der Sicherheitskontrollen. Wie man an den Koffern sieht, warten die Passagiere noch auf den Check-in und die Gepäckaufgabe. Quelle: privat

Hille: Der entscheidende Engpass ist das Sicherheitspersonal beim Dienstleister. Bis für die benötigten Beschäftigten nach mehrmonatiger Schulung die Zertifikate vorliegen, dauert es insgesamt vier bis fünf Monate. Jetzt rechnen Sie diese Zeitspanne mal von Oktober an zurück – dann sehen Sie, dass früh angefangen wurde. Trotzdem: Wir sind nicht zufrieden mit den Vorkommnissen aus diesem Sommer. Mich ärgert das auch persönlich. Wir haben uns gemeinsam mit unseren Partnern am Flughafen den Ruf erarbeitet, Service-Champions und pünktlichster Airport zu sein – das hatten wir schwarz auf weiß. Dieser Ruf ist in den vergangenen Monaten arg ramponiert worden. Leider sind verlängerte Wartezeiten gegenwärtig an vielen Flughäfen, auch international, zu beobachten.

Aber Sie haben ja zugesagt, dass die Passagiere schon in den Herbstferien bessere Erfahrungen machen werden, oder?

Hille: Ja, das ist richtig, aber Warteschlangen wird es geben. Und es kann auch sein, dass einzelne Flieger etwas verspätet abheben. Die Quote der Flugzeuge, die mehr als 15 Minuten Verspätung haben, ist jetzt aber wieder sehr gering. Und dass 50 Passagiere der Lufthansa einfach am Boden bleiben, das wird es nicht geben. Wir sind auf einem guten Weg.

Das müssen Sie vor dem Abflug beachten Das gilt es beim Abflug zu beachten: Zeit: In den Reiseunterlagen steht, wie viele Stunden man vor Abflug am Airport sein sollte. Bei touristischen Flügen meist drei Stunden, bei Linienflügen meist zwei. Corona-Unterlagen: Für nahezu alle ausländischen Ziele werden Corona-Einreisedokumente verlangt. Sie müssen vor Reiseantritt ausgefüllt werden. Flüssigkeiten: Im Handgepäck dürfen nur Verpackungen mit maximal 100 Milliliter Flüssigkeit mitgenommen werden. Zusammen dürfen sie höchstens einen Liter ausmachen und müssen in einem Flugreise-Bag verstaut sein. Anreise: Sie können mit der S-Bahn zum Flughafen fahren oder mit dem Auto. Alles zur Parksituation finden Sie hier.

Von Conrad von Meding