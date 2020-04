In Isernhagen und der Wedemark bleiben die Standorte des Ophelia Beratungszentrums für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung bis zum 3. Mai geschlossen. Eine Vor-Ort-Beratung ist in Langenhagen in Ausnahmefällen möglich. Zudem sind die Mitarbeiterinnen telefonisch erreichbar.